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Cuenta regresiva: la UCSE prepara una jornada científica para reflexionar sobre las adolescencias

La 3° Jornada Científica para Graduados y Estudiantes en Ciencias de la Salud se realizará el 8 y 9 de octubre en el Auditorio de la UCSE, con entrada libre y gratuita, bajo el lema “Adolescencias, subjetividad y cuidado: miradas interdisciplinarias entre la clínica y el territorio”.

05/10/2026

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), a través de su Comisión de Graduados, realizará la 3° Jornada Científica para Graduados y Estudiantes en Ciencias de la Salud.

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El encuentro tendrá lugar los días 8 y 9 de octubre de 2026, a las 18 horas, en el Auditorio de la UCSE, bajo el lema “Adolescencias, subjetividad y cuidado: miradas interdisciplinarias entre la clínica y el territorio”.

La jornada está destinada a graduados, estudiantes y profesionales en ciencias de la salud, docentes de todos los niveles educativos y a integrantes de la comunidad interesados en las temáticas vinculadas con salud y adolescencia.

Un espacio para reflexionar sobre las adolescencias

La propuesta busca generar un espacio abierto de reflexión, intercambio y socialización de saberes en torno a los desafíos actuales relacionados con el abordaje de las adolescencias.

En ese marco, el encuentro apunta a promover la construcción de una mirada interdisciplinaria que permita vincular la práctica clínica con el trabajo en el territorio y la comunidad.

La actividad será con entrada libre y gratuita y se entregará certificación de asistencia a quienes participen.

Inscripciones

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