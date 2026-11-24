La profesora e investigadora Raquel Nalibé Toloza y el ingeniero uruguayo Martín Kuster mantuvieron un encuentro de trabajo para avanzar en el desarrollo de la iniciativa, que busca integrar inteligencia artificial, innovación y transformación organizacional.

Hoy 17:46

La iniciativa Synoesis avanza en su proceso de desarrollo y proyecta una agenda de articulación regional para 2027, con el objetivo de generar nuevas alianzas en el campo de la innovación tecnológica, la inteligencia artificial y la transformación organizacional.

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En ese marco, este martes 24 de noviembre, la profesora e investigadora Raquel Nalibé Toloza y el ingeniero uruguayo Martín Kuster mantuvieron un encuentro estratégico de trabajo para analizar los principales lineamientos del proyecto y definir nuevas perspectivas de crecimiento.

Durante la reunión se abordó la planificación de una agenda para el próximo año, con especial atención en la vinculación con distintos ecosistemas de innovación tecnológica de Argentina y Latinoamérica.

Synoesis se presenta como un Sistema Operativo para Organizaciones, concebido a partir de la integración de personas, procesos y tecnología. Su propuesta apunta a desarrollar herramientas que permitan optimizar la gestión, mejorar la toma de decisiones y acompañar los procesos de transformación digital de empresas, instituciones y otras organizaciones.

Uno de los principales objetivos para 2027 será establecer vínculos con centros de innovación, universidades, laboratorios de inteligencia artificial, instituciones y espacios de desarrollo tecnológico. La intención es impulsar oportunidades de cooperación, intercambio de conocimientos y proyectos con impacto económico y social.

La participación de Toloza y Kuster representa una apuesta por el trabajo interdisciplinario, mediante la articulación de investigación, pensamiento estratégico, ingeniería y nuevas tecnologías.

Desde su trayectoria como profesora e investigadora, Toloza promueve la integración del conocimiento académico con soluciones aplicadas a los desafíos actuales de las organizaciones. Por su parte, Kuster aporta su experiencia en ingeniería y tecnología para fortalecer las bases de desarrollo de la iniciativa.

Con una mirada puesta en Argentina, Uruguay y el resto de Latinoamérica, Synoesis busca ampliar su red de alianzas y participar de nuevos espacios de innovación tecnológica.

El encuentro marca un nuevo avance en la construcción del proyecto, que plantea como eje central la conexión entre conocimiento, personas, tecnología e innovación para acompañar la transformación de las organizaciones.