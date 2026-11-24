Según fuentes del Gobierno brasileño, el presidente reelecto excluiría a su par argentino de la ceremonia prevista para el 5 de enero de 2027. La decisión se conoce en medio de una nueva crisis diplomática, agravada por las declaraciones del canciller Pablo Quirno sobre las elecciones en Brasil.

Hoy 17:42

La relación diplomática entre Argentina y Brasil atraviesa un nuevo momento de tensión. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, habría decidido no invitar a su par argentino, Javier Milei, a la ceremonia de asunción de su cuarto mandato, prevista para el 5 de enero de 2027, en Brasilia.

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La información trascendió este martes 24 de noviembre a partir de fuentes vinculadas al Gobierno brasileño, que señalaron que la decisión responde al deterioro de las relaciones entre ambos mandatarios y a los recientes cuestionamientos de funcionarios argentinos sobre el proceso electoral en el país vecino.

Según las versiones difundidas, la exclusión también alcanzaría al canciller argentino, Pablo Quirno, cuyas declaraciones del último fin de semana habrían profundizado el malestar de la administración brasileña.

Durante una entrevista televisiva, Quirno puso en duda algunos aspectos de las elecciones presidenciales celebradas en Brasil. “Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían en duda toda la situación”, sostuvo el funcionario, aunque aclaró que el reconocimiento de los resultados corresponde a las autoridades electorales brasileñas.

Las declaraciones se produjeron después de que Lula consiguiera su reelección el pasado 25 de octubre, al imponerse en la segunda vuelta frente a Flávio Bolsonaro. Desde entonces, el Gobierno argentino evitó expresar un reconocimiento formal al triunfo del mandatario brasileño.

Una relación diplomática cada vez más distante

El conflicto también tuvo consecuencias en la representación diplomática. El Gobierno de Brasil habría resuelto que su embajador en Argentina, Julio Bitelli, no retome sus funciones en Buenos Aires, manteniendo el vínculo bilateral a través de un encargado de negocios.

Si bien esta decisión no implica una ruptura formal de las relaciones entre ambos países, representa una señal del distanciamiento político entre las administraciones de Lula y Milei.

En paralelo, trascendió que el Gobierno brasileño evalúa invitar a dirigentes de la política argentina que sí reconocieron el resultado electoral. Entre los nombres mencionados aparecen el expresidente Mauricio Macri y la senadora Patricia Bullrich, aunque hasta el momento no se confirmaron invitaciones oficiales.

La tensión entre ambos mandatarios no es nueva. Durante la campaña presidencial argentina de 2023, Milei realizó fuertes críticas contra Lula, lo que derivó en que el dirigente brasileño no asistiera a su ceremonia de asunción del 10 de diciembre de aquel año. En su lugar, Brasil estuvo representado por el entonces canciller Mauro Vieira.

A lo largo de los últimos tres años, Milei y Lula coincidieron en diferentes encuentros internacionales, pero no mantuvieron reuniones bilaterales formales, una situación poco habitual entre los presidentes de dos países que comparten una de las relaciones comerciales más importantes de la región.

De confirmarse la exclusión de Milei de la próxima ceremonia presidencial, el episodio marcaría un nuevo capítulo de la crisis diplomática entre Argentina y Brasil, en un escenario atravesado por las diferencias políticas y las dificultades para recomponer el diálogo entre ambos gobiernos.