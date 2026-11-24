La búsqueda del maestro rural Raúl Moyano, desaparecido en Tucumán, se intensifica tras la detección de su señal celular en una zona montañosa de difícil acceso.

Hoy 17:48

A más de un mes desde la desaparición de Raúl Moyano, un maestro rural de 59 años, las autoridades continúan con la búsqueda en el cerro Ñuñorco. La señal de su teléfono celular ha permitido identificar un área específica que aún no ha sido completamente explorada, debido a la complejidad del terreno y las adversas condiciones climáticas que prevalecen en la región.

El terreno del cerro presenta pendientes pronunciadas de hasta 90 metros, lo que complica aún más las labores de búsqueda. La Policía de Tucumán ha señalado la necesidad de esperar una mejora en el clima para poder acceder a esta zona de alta montaña, donde se requieren técnicas de descenso con cuerdas. Estos descensos son esenciales para garantizar la seguridad de los equipos de búsqueda.

Mientras tanto, los grupos de rescate mantienen las operaciones de rastrillaje en otros sectores del cerro, aunque hasta el momento no se han registrado novedades sobre el paradero del docente jubilado. El comisario Mariano Domínguez, director general de fuerzas especiales de la policía de Tucumán, aseguró que no ha habido interrupciones en el operativo y que los esfuerzos continúan con la misma intensidad.

Recientemente, se llevó a cabo un operativo conjunto con gendarmería en las áreas de Las Pavas y Las Calaveras, ubicadas en una franja intermedia del cerro. Durante esta operación, se establecieron dos bases de patrullaje y se recorrieron senderos de filo y quebradas, con la participación de helicópteros de Tucumán y Santiago del Estero, lo que demuestra la seriedad y el compromiso de las autoridades en la búsqueda de Moyano.

La zona en cuestión es parte de una extensa selva en el sector sudeste del cerro, conocida por su dificultoso acceso y un terreno particularmente complicado. Según los especialistas, la densa nubosidad que caracteriza a esa cumbre podría haber contribuido a que el maestro perdiera la referencia del sendero durante su regreso.

Franco Herrera, uno de los brigadistas involucrados en la búsqueda, advirtió sobre los peligros que representa la neblina: "La neblina es muy peligrosa, no se ve nada y hay muchas zanjas que te pueden tirar para abajo; por la neblina podés perder el sendero". Estas declaraciones subrayan la complejidad de la situación y la urgencia de encontrar a Raúl Moyano lo antes posible.

La búsqueda de Raúl Moyano no solo es un esfuerzo de las autoridades, sino también un acto de solidaridad de la comunidad local, que se ha unido para apoyar a la familia del maestro y esperar su regreso. Las condiciones adversas y el terreno difícil no han desalentado a los equipos, que continúan trabajando incansablemente en la búsqueda.