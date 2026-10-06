Quimsa alcanzó los 1.000 partidos en la Liga Nacional y celebró con un nuevo triunfo

La Fusión llegó a una cifra histórica este lunes, al vencer 83-77 a Atenas en el estadio Ciudad. En su 21ª temporada en la máxima categoría, se convirtió en el undécimo club en alcanzar el millar de presentaciones.

06/10/2026

Quimsa escribió este lunes una nueva página en su historia al alcanzar los 1.000 partidos en la Liga Nacional de Básquet. El hito llegó en una jornada especial, que además terminó con triunfo por 83-77 ante Atenas en el estadio Ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Fusión necesitó 21 temporadas para llegar al millar de presentaciones en la máxima categoría y se convirtió en el undécimo club en la historia de la LNB en alcanzar esa cifra.

El recorrido de Quimsa hasta los 1.000 encuentros presenta un balance de 601 victorias y 399 derrotas, con un 60,1% de triunfos. Además, disputó 159 partidos de playoffs, con 88 victorias y 71 derrotas.

Dos títulos de Liga Nacional

El crecimiento de la institución santiagueña tuvo sus momentos más importantes con las dos conquistas de la Liga Nacional.

El primer campeonato llegó en la temporada 2014/15, mientras que el segundo fue obtenido en la 2022/23. A esos títulos se suma una extensa trayectoria de conquistas nacionales e internacionales.

Quimsa cuenta con nueve títulos nacionales y tres internacionales, entre ellos la Liga Sudamericana 2009 y las dos Basketball Champions League Americas, obtenidas en las temporadas 2019/20 y 2023/24.

Los rivales que más enfrentó

Los 1.000 partidos también permiten repasar algunos de los principales rivales que Quimsa tuvo a lo largo de su historia en la competencia.

Regatas Corrientes es el equipo que más veces enfrentó, con 76 partidos y un balance de 39 triunfos y 37 derrotas.

Atenas, precisamente el rival de la noche histórica, llegó a los 76 enfrentamientos después del partido disputado este lunes, con un historial favorable para la Fusión.

Luego aparecen Boca, con 65 cruces (39-26); Gimnasia de Comodoro y Olímpico, con 59 enfrentamientos cada uno y un récord de 37-22 para Quimsa.

Entre los diez adversarios que más veces enfrentó también aparecen Libertad (59), Obras Sanitarias (51), La Unión de Formosa (50), Peñarol (48) y Juventud Sionista (47).

Los jugadores que hicieron historia

Detrás de los números también aparecen nombres que fueron protagonistas de distintas etapas de Quimsa en la Liga Nacional.

Damián Tintorelli es el jugador con más partidos disputados con la camiseta de la Fusión en la competencia, con 339 presencias. Lo siguen Juan Brussino (273), Jonatan Treise (260), Sebastián Vega (258) y Julio Mázzaro (240).

En el rubro anotador, Mázzaro lidera con 3.934 puntos, seguido por Brandon Robinson (3.548), Juan Brussino (2.979), Damián Tintorelli (2.730) y Jonatan Treise (2.576).

El orgullo por alcanzar el millar

El capitán de la Fusión, Nicolás Copello, destacó la importancia del aniversario para la institución y para Santiago del Estero.

"Obviamente que es algo histórico y un mimo para la institución y para la provincia, que suceda esto que con tanto esfuerzo intentan llevar a cabo", expresó.

El base también valoró la posibilidad de formar parte de una historia construida durante décadas y resaltó la importancia de sostener el proyecto deportivo.

Por su parte, el director deportivo Diego Lo Grippo consideró que alcanzar los 1.000 partidos representa mucho más que una estadística.

"Para nosotros alcanzar los 1.000 partidos en Liga Nacional es un hito que nos llena de orgullo y que entendemos merece ser puesto en valor dentro de nuestra historia y de la máxima categoría del básquet argentino", señaló.

Lo Grippo remarcó además que el recorrido comenzó en 1989, cuando tres instituciones del básquet santiagueño decidieron unirse para construir un proyecto común.

Mil partidos, 601 victorias, dos títulos de Liga Nacional y 21 temporadas después, Quimsa ya forma parte del selecto grupo de clubes que alcanzaron el millar de presentaciones en la máxima categoría. Y lo celebró en casa, con un triunfo ante Atenas que le puso el broche perfecto a una noche histórica.