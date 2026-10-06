Victoriano destacó la reacción de Quimsa tras su segundo triunfo: “Demostramos que podemos remontar un juego”

El entrenador de la Fusión valoró la fortaleza mental de su equipo en la victoria ante Atenas y resaltó la versatilidad del plantel. Quimsa volverá a jugar el sábado ante Boca.

06/10/2026

Quimsa comenzó con el pie derecho su participación en la nueva temporada de la Liga Nacional y, tras conseguir su segundo triunfo consecutivo, Lucas Victoriano destacó la capacidad de reacción que mostró el equipo para quedarse con una ajustada victoria ante Atenas.

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El entrenador tucumano valoró especialmente la fortaleza mental de la Fusión durante un partido parejo, en el que debió remontar una desventaja para terminar imponiéndose.

“Fuimos conscientes para remontar la ventaja y luego pasar al frente. Anímicamente nos mantuvimos bien tanto al ir perdiendo como al pasar a ganarlo. Fue un partido parejo donde pudimos cerrarlo bien”, analizó.

En ese sentido, Victoriano remarcó la intensidad que mantuvo el equipo durante las rotaciones y destacó la respuesta mostrada pese a tratarse apenas del segundo encuentro de la temporada.

“Destaco que mantuvimos la intensidad durante la rotación y, si bien recién es el segundo partido, ya demostramos que podemos remontar un juego”, afirmó.

La versatilidad, una de las claves de Quimsa

El entrenador también hizo hincapié en la capacidad de sus jugadores para adaptarse a diferentes situaciones durante el partido, especialmente ante las ausencias y el desgaste físico.

“Tuvimos la baja de Johnson durante el partido y Atenas apostó por jugar con dos internos, pero nosotros contamos con jugadores que pueden ocuparse de dos puestos”, explicó.

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En ese contexto, destacó las actuaciones de Martínez y Franco Méndez, además de la participación de Nicolás Copello ante la baja de Laterza.

“Confiamos plenamente en ellos porque armamos un equipo con jugadores polifuncionales”, sostuvo Victoriano.

Quimsa y una noche efectiva desde los triples

Otro de los aspectos que dejó conforme al entrenador fue la eficacia de la Fusión desde larga distancia. El equipo santiagueño terminó con un 47% de efectividad en triples, producto de 15 conversiones.

“Contamos con jugadores que tienen muy buenos porcentajes en ataque; anotamos 15 triples, lo cual podría ser una media posible para nosotros”, señaló.

De todos modos, Victoriano pidió cautela y remarcó que el equipo todavía tiene mucho margen para seguir creciendo.

“Buscaremos ir mejorando poco a poco; estamos contentos por lo logrado, pero sabemos que aún falta mucho”, afirmó.

Tras este comienzo con dos victorias, Quimsa retomará los entrenamientos este miércoles para preparar su próximo compromiso, que será el sábado ante Boca en el estadio Ciudad.