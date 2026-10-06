El intendente Ruiz confirmó el bono de fin de año para los municipales de Clodomira

En conformidad con lo dispuesto por el gobernador Elías Suárez para todos los trabajadores de la administración pública provincial, los obreros y empleados municipales de Clodomira también percibirán este viernes 9 de octubre la primera parte del bono de fin de año.

06/10/2026

Así lo anunció el intendente Daniel Ruiz, quien recordó que este beneficio extraordinario está destinado a todo el personal de planta y contratados, con el objetivo de contribuir con la economía de sus familias, lo que además tendrá un impacto importante en la actividad comercial de la ciudad y alrededores.

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Como se recordará, el bono de fin de año es de $ 2.400.000, que se harán efectivos en tres partes de $ 800.000. La primera estará disponible este viernes 9 de octubre, y las siguientes en fechas similares de noviembre y diciembre.

Boleto estudiantil

Por otra parte, el Departamento Ejecutivo Municipal de Clodomira informó que este jueves 8 de octubre se iniciará la entrega del boleto estudiantil gratuito a todos los beneficiarios del programa impulsado por el intendente Daniel Ruiz como parte de las acciones en favor de la educación.

La entrega se realizará en la sede local de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, de 8 a 12.30.

Este jueves comenzará con los alumnos del nivel primario y secundario, y se completará el viernes con los estudiantes terciarios y universitarios.

El jefe comunal remarcó que estos aportes son posibles gracias al orden financiero del municipio y al manejo responsable de sus recursos, lo que hace posible también la ejecución de obras y la correcta prestación de servicios a todos los vecinos.