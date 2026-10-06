Habilitaron nuevas oficinas de la Justicia de Paz en Garza y Santos Lugares

El CEJUPAZ concretó la apertura de dos nuevos espacios de atención destinados a acercar el servicio de Justicia a comunidades del interior provincial.

06/10/2026

Las nuevas oficinas ya están en funcionamiento en las localidades de Garza y Santos Lugares (departamentos Sarmiento y Alberdi, respectivamente), ampliando la presencia territorial de la Justicia de Paz, con lo que se facilita a los vecinos el acceso a asesoramiento y atención ante distintas situaciones y conflictos de la vida cotidiana.

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En Garza, la apertura fue posible a partir de las gestiones realizadas por CEJUPAZ, conjuntamente con la Intendencia de Garza, a cargo de Marcos Tenaglia, que permitió disponer de un espacio para la atención de la jueza de Paz Elizabeth Gómez, titular del Juzgado de Paz de la localidad de Estación Taboada (departamento Sarmiento).

La nueva oficina se encuentra en funcionamiento los martes, de 9 a 13 horas, en la sede de SUBNAF, ubicada en avenida Belgrano esquina Paso a Nivel Sur.

De esta manera, los vecinos de Garza y zonas cercanas podrán contar con un punto de atención de la Justicia de Paz sin necesidad de trasladarse, fortaleciendo una de las principales características de este servicio judicial: la cercanía con la comunidad y la respuesta en el territorio.

Por otra parte, en Santos Lugares se habilitó un nuevo espacio de atención, que está a cargo del juez de Paz de Huachana, Claudio Verón.

La iniciativa adquiere especial relevancia por la distancia existente entre ambas localidades, ya que Santos Lugares se encuentra aproximadamente a 50 kilómetros de Huachana.

La apertura de este espacio permitirá que los habitantes de la zona puedan acceder a la Justicia de Paz en un ámbito más cercano, evitando traslados que muchas veces representan una dificultad para quienes viven en comunidades alejadas.

La oficina atiende los viernes, de 9 a 13 horas, en la sede de la Comisión Municipal de Santos Lugares, que es presidida por Raúl Miranda.

Desde CEJUPAZ se destacó que estas nuevas oficinas forman parte de una política orientada a ampliar y fortalecer la presencia de la Justicia de Paz No Letrada en todo el territorio santiagueño, especialmente en aquellas comunidades donde las distancias geográficas pueden constituir una barrera para el acceso a los servicios de Justicia.

La apertura de estos espacios es también resultado del trabajo articulado entre el Poder Judicial, a través de CEJUPAZ, y las autoridades locales, consolidando una modalidad de cooperación que permite aprovechar recursos y espacios existentes para generar más puntos de atención, mayor proximidad y respuestas más accesibles para la ciudadanía.

En este sentido, la Justicia de Paz continúa fortaleciendo su rol como primer punto de orientación y acceso a Justicia en las comunidades del interior, con una presencia cada vez más cercana a las necesidades concretas de sus habitantes.