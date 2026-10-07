De formar una familia a priorizar otros proyectos: cómo cambió la maternidad

La Dra. Florencia Ugozzoli, especialista en fertilidad, analizó los cambios en los proyectos de vida, los factores económicos, profesionales y el impacto de la edad sobre la fertilidad de hombres y mujeres.

07/10/2026

La Argentina atraviesa un escenario de descenso de la natalidad, una tendencia que se viene profundizando en los últimos años. Para conocer las causas de esta situación, dialogamos con la Dra. Florencia Ugozzoli, especialista en fertilidad, quien explicó cuáles son los principales factores que influyen en la decisión de postergar la maternidad y la paternidad.

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“Cada vez están naciendo menos chicos y esto se debe puntualmente a una caída de la natalidad”, señaló la especialista al ser consultada sobre si actualmente las familias tienen menos hijos que antes.

Ugozzoli explicó que, según una encuesta realizada en 2024, el promedio se ubicó en 1,2 hijos por mujer, mientras que el promedio considerado necesario para el reemplazo generacional es de 2,1 hijos.

Los cambios en los proyectos de vida

Uno de los factores que inciden en la postergación de la maternidad y la paternidad está relacionado con los cambios sociales y económicos de las últimas décadas.

“Por supuesto lo económico, otro es lo profesional. Hoy la gran mayoría de las personas, sobre todo las mujeres, han decidido salir a la calle, mejorar su forma de vida, crecer profesionalmente, también viajar”, sostuvo la especialista.

En ese sentido, señaló que las prioridades y proyectos personales fueron modificándose y que la maternidad dejó de ocupar necesariamente el primer lugar dentro de los objetivos de vida.

“Creo que es muy importante, hoy las mujeres ya no tenemos la misma mentalidad que antes de quedarse en la casa, solamente pensando en formar una familia, hoy quieren destacarse también profesionalmente, por ahí tampoco encuentran una pareja indicada, entonces sus metas, sus propósitos de vida se han ido modificando”, explicó.

El factor biológico y el paso del tiempo

Además de los cambios económicos, sociales y culturales, Ugozzoli remarcó que existe un aspecto biológico que debe ser tenido en cuenta cuando la maternidad y la paternidad se postergan.

“No hay que olvidarse de lo biológico, la importancia del paso del tiempo. Todas las mujeres después de los 35 años empezamos a disminuir la cantidad y la calidad de los óvulos y por eso también hay que recalcar que ese paso del tiempo deja huellas en la fertilidad”, afirmó.

La especialista consideró fundamental fortalecer la educación reproductiva para que las personas puedan tomar decisiones con mayor información.

“Hay que cuidar, hay que informar, hay que tener más educación reproductiva y es importante que todas las parejas, tanto hombres como mujeres, sepamos que el paso del tiempo afecta a su fertilidad”, señaló.

En el caso de los hombres, explicó que la edad también puede tener consecuencias sobre la fertilidad: “Afectando en los hombres los espermatozoides, su semen, puntualmente la cantidad, la calidad de ese semen”.

Mientras que en las mujeres, indicó que “afecta tanto la calidad como la cantidad de ovocitos”.

La fertilidad también disminuye con el paso de los años

Ugozzoli también destacó que el paso del tiempo puede influir incluso cuando una pareja recurre a tratamientos de fertilidad.

“La probabilidad de después de lograr un bebé, un niño, hasta con tratamientos de fertilidad, la tasa de embarazo va bajando”, explicó.

Para la especialista, la caída de la natalidad responde a una combinación de factores y no a una única causa.

“Creo que se suman varias cuestiones y que eso hace que la natalidad cada vez vaya disminuyendo”, concluyó.