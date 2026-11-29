La suspensión de las PASO es en última instancia un proyecto económico más que político.

Hoy 06:39

Por Joaquín Morales Solá, en el diario La Nación

Otra vez los principales rumores de la política refieren a Patricia Bullrich. En estos días se puso al hombro la sanción senatorial de la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones del año próximo. Ya cuando concluía la semana, difundió un spot en X en el que promovió su vocación de política trabajadora, aunque con una palabra que aludía directamente a su trasero inquieto. Un estilo dirigido directamente a los jóvenes. Guiñó un ojo al final, como para que nadie dude de que fue ella la autora de una idea con cierta originalidad. Karina Milei debió tirar por la ventana su celular después de ver la promoción de esa mujer incontrolable. Nunca le tuvo simpatía a Bullrich; ahora, menos. La senadora, que además preside el bloque oficialista en la Cámara alta, viene de intercambiar bromas e ironías con el peronista José Mayans, luego de que este dijera en pleno recinto que la prioridad del Gobierno con la suspensión de las PASO era frenarle a Bullrich la posibilidad de competir con Milei en una interna obligatoria el año próximo. Bullrich no se enojó con Mayans; solo lo mandó risueñamente a hacer un stand up en la avenida Corrientes. Oscar Wilde: “Hay solo una cosa en el mundo peor que hablen de ti y es que no hablen de ti”. Más allá de las pruebas de que Bullrich busca en la política un destino superior al que tiene, debe reconocerse que fue ella la que lideró las gestiones para que se aprobara en el Senado la suspensión de las PASO, incluso cuando le aclaró al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que sin el apoyo de los gobernadores no reunirían los senadores suficientes para votar el proyecto mileísta. La responsabilidad era de Santilli porque absorbe también, y por primera vez en la historia, las funciones de ministro del Interior. Es necesario subrayar que el triunfo del oficialismo en el Senado significa solo haber recorrido la mitad del camino que terminaría con la promulgación definitiva de la suspensión de esas elecciones. Falta la Cámara de Diputados, siempre el cuerpo parlamentario más difícil de seducir. Una reforma electoral necesita la aprobación de la mayoría absoluta de la Cámara; requiere, por lo tanto, del voto a favor de 129 diputados, no importa cuántos legisladores estén en el recinto en el momento de la votación. Los gobernadores tienen ahí influencias relativas. Hay muchos diputados sueltos y otros que terminarán su mandato el próximo año y que ya saben que no serán candidatos a la relección. Bullrich no está en esa Cámara y Martín Menem es políticamente mucho más limitado que ella. Hubo una primera victoria; puede haber una segunda y definitiva, pero será más ardua que la otra.

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La suspensión de las PASO es en última instancia un proyecto económico más que político. Milei le huye a la experiencia de Macri en 2019, cuando una victoria del peronismo en las primarias de agosto de ese año condenó a la economía a su desestabilización definitiva. La fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner tuvo 15 puntos porcentuales más de votos que el entonces presidente de la coalición Cambiemos. Macri logró revertir en gran medida luego, en la primera vuelta de octubre, los números de la derrota en las PASO. Aumentó su caudal de votos en 10 puntos porcentuales (pasó del 31 al 41 por ciento), pero no pudo conservar el poder ni lograr un segundo mandato. El revuelo de la economía, ante el temor de un inminente gobierno peronista, no cesó nunca en esos meses agónicos. La mejor evidencia de que las cuestiones institucionales también influyen en la economía ocurrió el viernes; ese día, horas después de que se aprobara la suspensión de las PASO en el Senado, se calmaron los mercados. Diputados también había hecho un aporte definitivo para una mayor autonomía del Banco Central. El riesgo país bajo un poco (dejó de subir, al menos), el precio del dólar bajó otro poco, las acciones de las empresas argentinas subieron y también se revalorizaron los bonos soberanos argentinos. Todo cesó módicamente, pero lo que importa es que ese viernes dulce terminó con una semana en la que la economía pareció entrar en una de sus recurrentes crisis. También había influido en esas turbulencias que el ministro de Economía, Luis Caputo, dio señales de que su plan financiero para cumplir en 2027 con los compromisos de la deuda soberana no estaba funcionando. El año próximo necesitará alrededor de 25.000 millones de dólares para respetar esos pagos, aunque algunos vencimientos con el Fondo Monetario podría refinanciarlos. Impedido de contraer créditos en el exterior por la suba de las tasas de interés, Caputo anunció que le pidió autorización a China para usar 5000 millones de dólares del swap que existe entre los bancos centrales de los dos países. China acudió al rescate del gobierno de Milei. ¿Dónde quedó aquel “no promoveré relaciones con países comunistas como China” que Milei solía repetir? Tinta mojada. Es cierto que al mismo tiempo existen problemas internacionales que revaluaron el precio del dólar en la Argentina, como la devaluación de Brasil o el fortalecimiento de la moneda norteamericana en el mundo. Y es igualmente verdadero que no ayudaron las condiciones internas de la economía y la política. El consumo no crece porque el suave aumento del salario real chocó con las subas de los precios de los alimentos y de las tarifas de los servicios públicos. Según una medición de Management&Fit, el 54,7% de los encuestados quiere un cambio total de política, aunque el 22,3% es obcecadamente mileísta. De acuerdo con ese estudio, el 50,5% de las familias tiene dificultades para cubrir los gastos del mes. El dato más sorprendente de esa medición de la agencia que dirige Mariel Fornoni es que Patricia Bullrich, Cristina Kirchner, Javier Milei y Axel Kicillof son los cuatro políticos mejor valorados por la sociedad. Bullrich es la que tiene menos imagen negativa, mientras los que tiene mayor rechazo social son el Presidente y la señora de Kirchner. Solo una sociedad que está muy mal, o que padece de fanatismos diversos o que es demasiado indiferente a los principios morales esenciales puede colocar a una presa por defraudación al Estado entre las personas mejor valoradas. Cristina Kirchner no solo tiene ya una sentencia definitiva por corrupción; también la aguardan resoluciones de la Justicia sobre otros presuntos hechos deshonestos cometidos durante el gobierno de esa poderosa familia. La peripecia judicial de la viuda de Kirchner es públicamente conocida, pero un sector fanatizado está dispuesto a cerrar los ojos y a taparse los oídos. El mismo fervor es fácilmente perceptible en otro sector social con respecto a Milei. Entre los dos suman alrededor del 40% de una sociedad convencida y exaltada por esos líderes. No es la mayoría de la sociedad argentina, pero es mucho. De todos modos, la ubicación en las encuestas de Kicillof y Cristina Kirchner los empujará, más pronto que tarde, a un acuerdo de unidad dentro peronismo. Eso lo conoce cualquier aprendiz de político y, más aún, un dirigente con la experiencia de Santilli. Por eso, la suspensión de las PASO no es una herramienta para dividir al peronismo, sino un atajo que trata de evitar que la economía trastabille antes de tiempo.

Tampoco el gobierno ni su presidente ayudan a enderezar las cosas. Una novedad de significativa relevancia en los últimos días fue la decisión del gobierno de Lula da Silva de no invitar a Milei al acto de asunción de su cuarto mandato, el próximo 5 de enero. El mandatario brasileño ya había retirado definitivamente a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli; no se confirmó aun la versión de que invitaría a Mauricio Macri y a la vicepresidenta Victoria Villarruel a la ceremonia de su continuidad en el poder. La decisión de Brasilia de prescindir de la presencia de Milei en ese acto fue virtualmente anunciada por el excanciller brasileño Celso Amorim, actual asesor especial de Lula en asuntos de política exterior. El hartazgo de Lula ocurrió luego de que en un programa de televisión, donde generalmente come la farándula, el canciller Pablo Quirno asegurara que no reconocieron el triunfo electoral de Lula porque no les constaba que las elecciones hayan sido limpias. La victoria de Lula fue reconocida hasta por el Partido Liberal, la organización política a la que perteneció el patriarca de los Bolsonaro y que impulsó también la reciente candidatura presidencial de su hijo Flavio, que este perdió. Los analistas brasileños aseveran que los Bolsonaro se terminaron porque la derecha brasileña será liderada en adelante por el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, quien acaba de ganar la reelección y se prepara para suceder a Lula dentro de cuatro años. La misión de Quirno, como la de todo canciller, consiste en curar las heridas, no en infectarlas, pero el gobierno está integrado ya solo por personas sumisas o asustadas. Quirno empeoró las cosas cuando dijo que el retiro del embajador brasileño había sido una decisión unilateral de Brasil, como quien asegura no tener explicaciones para lo que sucedió. ¿Cómo? ¿Acaso no fue el propio Quirno quien puso en duda la transparencia de la elección de Lula? ¿No fue Milei quien calificó a Lula de “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”? La diferencia intelectual y de experiencia entre Quirno y el canciller brasileño, Mauro Vieira, es oceánica. Vieira fue previamente uno de los mejores embajadores que tuvo Brasil en Buenos Aires; luego, cumplió esas funciones en Washington. Pero nada es posible hacer cuando la diplomacia deja de ser diplomacia.

Importa sobre todo destacar que Lula es, guste o no, el más importante político de América Latina. No hay otro dirigente en el subcontinente que haya tenido cuatro mandatos presidenciales a los que accedió por elecciones democráticas. Brasil tiene una relación comercial de enorme importancia con la Argentina; sus reservas son de 365.000 millones de dólares y el PBI de Brasil es cuatro veces más grande que el de la Argentina. En aquel reportaje en el que Amorin anunció que Milei no sería invitado a la entronización de Lula, el excanciller brasileño deslizó también que la mala relación personal entre los dos presidentes podría afectar importantes acuerdos comerciales y nucleares. De hecho, Brasil y la Argentina no pudieron hace poco sentarse juntos cuando se reiniciaron las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea para terminar de escribir un tratado de libre comercio. Si se consumara ese proyecto, ambas coaliciones de naciones conformarían la más grande zona de libre comercio del mundo; comprendería a unos 700 millones de habitantes entre europeos y latinoamericanos.

El segundo vecino más importante de la Argentina es Chile. También el gobierno de Milei creó un momento de inútil tensión. Chile se apresta a enviar en diciembre a las Malvinas al buque Danstar y reactivar de esa manera la ruta comercial entre Punta Arenas y el archipiélago. El buque llevará alimentos, vino, gas licuado y materiales de construcción. ¿Por qué Milei se ofende tanto? Poquedades. Chile asegura que según los tratados internacionales, los barcos que van a las Malvinas solo deben notificar a la Argentina. El gobierno de Milei desempolvó un absurdo decreto de Cristina Kirchner de 2010 según el cual los países a los que pertenecen esos barcos, que surcan aguas argentinas con destino a las Malvinas, deben pedirle autorización a la Argentina. El decreto de la viuda de Kirchner y el gobierno de Milei debieron aclarar a qué cargamentos se refieren esas autorizaciones que reclaman. Una cosa es que los buques lleven sofisticados armamentos a las islas que reivindica la Argentina, y otra cosa es que esos barcos se ocupen de proveer góndolas de supermercados.

Al principio de su gestión, Milei hasta llegó a aceptar que su país debía ser próspero si quería atraer el interés de los malvinenses. Solo en el pasado mes de septiembre cambió esa posición y convirtió a las Malvinas en una cuestión central de su política exterior (y electoral). Es su estrategia, pero los países vecinos no tienen la obligación de bailar según sus cambiantes melodías. Los caprichos de Olivos son de interés solo para los que no quieren renunciar al poder y sus ficciones.