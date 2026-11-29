Un hombre de 40 años se entregó a la policía tras una toma de rehenes en una óptica de Santo Tomé, donde un comerciante de 72 años fue liberado y atendido médicamente.

Hoy 04:35

Este viernes, minutos después de las 20 horas, se resolvió de manera pacífica una toma de rehenes en la Óptica Paiva, ubicada en la avenida Luján al 2100, en la ciudad de Santo Tomé. Un comerciante de 72 años fue retenido por un hombre de 40, quien portaba un bidón de nafta y un encendedor. Según las primeras informaciones, se sospecha que el captor presenta problemas de salud mental, lo cual será evaluado por especialistas.

La situación fue detectada por un cliente que, al ingresar a la óptica, notó la presencia del hombre armado y rápidamente reportó el incidente a la Central de Emergencias 911. En respuesta inmediata, oficiales de la Comisaría 12ª y del Comando Radioeléctrico se desplazaron al lugar, asegurando la escena hasta la llegada de un negociador del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía de Santa Fe.

El negociador, tras evaluar la situación, comenzó un diálogo sereno con el captor para lograr una resolución pacífica. Durante la negociación, se mantuvo un enfoque en transmitir tranquilidad y persuadir al hombre de que entregara su arma sin que se produjeran daños tanto para él como para el comerciante. Este enfoque fue clave para el desenlace positivo del incidente.

Finalmente, el hombre, identificado como W. S. M., decidió depor su actitud y se entregó voluntariamente a las autoridades. Fue aprehendido y, antes de ser trasladado, un médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107 lo examinó debido a la posible ingesta de veneno para roedores que podría haber consumido.

El comerciante, una vez liberado, recibió atención médica del SIES 107 y fue llevado a Medicina Legal para un examen más detallado de su estado de salud. Las autoridades policiales informaron acerca de la situación a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, la cual dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal tomó las riendas del caso, ordenando la recopilación de información sobre la salud del aprehendido y que este continuara privado de libertad. Además, se dispuso su traslado a Medicina Legal para una revisión completa y que quedara bajo custodia en una dependencia policial de Orden Público. La calificación legal inicial del hecho fue privación ilegítima de la libertad.