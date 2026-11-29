Una serie y un homenaje frustrado reabrieron el debate sobre la oscuridad de los setenta.

Hoy 06:45

Por Pablo Sirvén, en el diario La Nación

Cuando se estrenó la película Amadeus, de Miloš Forman, le consulté al crítico musical Víctor Bouilly cuán fidedignos le parecían los hechos que narraba la película sobre la vida de Mozart. Me dio una respuesta sorprendente que intento aplicar en casos similares. Al principio me desconcertó: me dijo que lo que habíamos visto se parecía poco a lo que él conocía de la biografía real del prodigioso músico austríaco. Pero de inmediato completó con lo que me resultó revelador: que más allá de las licencias que se habían tomado el guionista Peter Shaffer y Forman, la esencia de la personalidad de Mozart había sido fielmente reflejada.

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Eso mismo sucede con la miniserie Gordon, que estrenó Netflix. Puristas e historiadores estrictos critican ciertas inexactitudes, sus forzadas síntesis y la intercalación de personajes ficticios. Le demandan el rigor de un libro académico escrito por un historiador en base a documentación probada. No entienden que la recreación ficcional se toma atribuciones en función del ritmo y de la intensidad del relato. Otra cosa sería un documental, que debe atenerse mucho más a los hechos concretos.

En Gordon se aplican las dos aseveraciones que Bouilly hizo respecto de Amadeus. Es un relato que en superficie imagina y vuela alto en aras de atrapar a la audiencia. Sin embargo, tras ver sus siete episodios queda en claro una cosa: la esencia de un personaje perverso y sanguinario, que empezó como ambicioso ladrón, se transformó en brazo violento de la ultraderecha peronista, luego en miembro de la paraestatal y violentísima Triple A para terminar manejando Automotores Orletti, uno de los centros clandestinos de represión y muerte dispuestos por la última dictadura militar. Ese concepto, que es el que importa, será el que quedará grabado en la memoria sobre esta producción, que tiene en Rodrigo de la Serna a un protagonista excepcional.

Los setenta nos impactan una y otra vez, como un trauma irresuelto y mal elaborado por la manipulación aviesa y constante que hacemos de esa década. En la semana que pasó, el fallido homenaje universitario al jefe máximo del ERP, Mario Roberto Santucho, nos empantanó de vuelta en aquellos barros pestilentes. Los pibes que tuvieron la iniciativa nacieron durante la era kirchnerista y fueron formateados con la idea de que la dictadura del 76 persiguió a héroes de la talla de San Martín y Belgrano, no a combatientes mesiánicos que se levantaron contra la democracia. Buscaban abolirla, a sangre y fuego, para implantar un régimen similar al que sojuzga a Cuba desde hace casi 68 años, con pésimos estándares de vida y nula libertad de expresión.

Para estos tiempos urgentes y tiktokeros en los que la historia solo se revisa a través de eslóganes maniqueos (de un lado “los jóvenes idealistas”; del otro “la subversión apátrida”), podría utilizarse el “método Amadeus” para llegar a una conclusión rápida e irrefutable sobre el jefe erpiano. Si hay que quedarse con la pura esencia del personaje Santucho, como si fuese para una película o miniserie, el dato indispensable a registrar es que se trató del jefe de una organización armada trotskista que pretendía arrasar el sistema democrático con una guerra revolucionaria prolongada en la que correría abundante sangre de las clases dominantes y de sus fuerzas de seguridad, en pos de implantar un orden militarista y dictatorial, inspirado en la Revolución Cubana. Pero lo único que logró su organización terrorista, y otras similares de ideología peronista, es que, en efecto, corriera mucha sangre (también la de él y la de tantísimos más) sin acercarse ni mínimamente a su pretendido objetivo y arruinando todavía más, eso sí, la convivencia entre los argentinos.

En 1970 (el año en que nacieron Montoneros y el ERP) había inestabilidad institucional y el peronismo estaba proscripto, pero la pobreza no llegaba al 6%, nada que una democracia a pleno no pudiese resolver con paciencia y consensos. Pero las guerrillas argentinas terminaron levantándose contra la voluntad popular entre 1973 y 1976. En su accionar (que se llevaba por delante vidas de uniformados y empresarios, aunque también de gente humilde y hasta de chicos que quedaban en medio de sus balas y bombas) precipitaron la llegada de un nuevo régimen militar, que aplicó políticas criminales y clandestinas para terminar con aquel flagelo. Un remedio que terminó siendo peor que la enfermedad por las consecuencias que seguimos padeciendo hasta hoy.

Los chicos de Ciencias Sociales podrían haberse documentado mejor antes de plantear tan absurdo homenaje. O, mejor, dirigir su mirada hacia tantos temas acuciantes del presente, en vez de eyectarse para atrás con la venda puesta de preconceptos ideológicos inculcados. La decana, Ana Arias (hija de un montonero desaparecido), que debió orientarlos y contenerlos para frenar ese disparate antes de que se hiciera público, no contó con la mesura suficiente para hacerlo, acaso condicionada por su propia historia familiar. Ídem sucede con el hijo del guerrillero, que insiste con un acto alusivo, que ahora será en ATE.

Se puede debatir la violencia armada setentista, pero es inadmisible homenaje alguno a los jefes, sean guerrilleros o militares, de las violencias que desataron en esa década. Una ley al respecto que castigue la apología de esa época brutal se torna imprescindible y urgente.