La fuerte reacción de un medio británico por la bandera de Malvinas en la despedida de Messi

El diario británico The Sun cuestionó la exhibición de una pancarta con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” y advirtió que la Selección podría recibir una nueva sanción de la FIFA.

07/10/2026

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina trascendió las fronteras y también generó repercusiones en Inglaterra. El diario británico The Sun cuestionó la exhibición de una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” durante los momentos previos al partido frente a Benín, disputado en el estadio Monumental.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La pancarta apareció en el campo de juego durante la ceremonia previa al encuentro y también estuvo presente durante el himno nacional. La situación llamó especialmente la atención del medio británico, que advirtió sobre la posibilidad de que la FIFA adopte una nueva medida disciplinaria contra la Asociación del Fútbol Argentino.

Uno de los protagonistas del homenaje fue Fabio Santana, veterano de la Guerra de Malvinas, quien ingresó al terreno de juego con la bandera sobre sus hombros para participar de la ceremonia. Posteriormente, integrantes del plantel argentino y el entrenador Lionel Scaloni posaron junto a la bandera.

La reacción de The Sun y el antecedente ante Inglaterra

The Sun recordó los antecedentes de la Selección argentina con la FIFA por manifestaciones consideradas ajenas al ámbito deportivo. El medio británico también puso el foco en un episodio ocurrido durante el Mundial, cuando una bandera con la misma reivindicación apareció luego del partido entre Argentina e Inglaterra.

Según recordó el diario inglés, en aquella oportunidad la bandera había sido ingresada al estadio escondida en la ropa interior de un hincha y posteriormente fue desplegada sobre el campo de juego.

El episodio volvió a cobrar relevancia luego de la aparición de una nueva bandera de Malvinas en el Monumental, en una jornada marcada por la despedida de Messi de la Selección argentina.

Por el momento, la FIFA no confirmó una nueva sanción relacionada con lo ocurrido durante el partido ante Benín.

Qué sanciones había recibido la Selección por la bandera de Malvinas

En un antecedente anterior, la AFA informó que la FIFA había sancionado a la Argentina por la exhibición de una bandera de Malvinas y por la conducta de los espectadores.

Por la utilización de un evento deportivo para realizar una manifestación no deportiva se estableció una multa de US$10.000, mientras que por el comportamiento del público se sumaron otros US$20.000.

La medida estuvo vinculada al artículo 13, apartado 2 c), del Código Disciplinario de la FIFA, que contempla el uso de acontecimientos deportivos para realizar manifestaciones ajenas a la actividad deportiva.

Además, la AFA recibió otra sanción por cánticos e insultos de carácter racista, homofóbico y discriminatorio registrados en distintos encuentros. Como consecuencia, la Selección argentina debió disputar sus próximos dos partidos como local con una restricción del 50% del público.

Por esos hechos también se estableció una multa de US$100.000, mientras que quedó en suspenso otro monto igual durante seis meses.

Ahora, la aparición de la bandera de Malvinas durante la despedida de Lionel Messi volvió a instalar el tema en el centro de la escena internacional, a la espera de que el organismo que rige el fútbol mundial determine si corresponde una nueva sanción.