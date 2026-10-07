Insua mueve piezas en San Lorenzo para buscar su primer triunfo ante Riestra

El Ciclón recibirá al Malevo este domingo desde las 14.45 y Rubén Darío Insua analiza varios cambios tras la derrota por 3-0 frente a Defensa y Justicia.

07/10/2026

San Lorenzo se prepara para recibir a Deportivo Riestra este domingo desde las 14.45, por la fecha 12 del Torneo Clausura, con la necesidad de cambiar la imagen luego de la dura derrota por 3-0 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela.

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Rubén Darío Insua, que todavía busca su primera victoria desde su regreso al club, no modificaría el esquema, aunque sí evalúa realizar varios cambios de nombres en el equipo titular.

El entrenamiento de este miércoles estuvo condicionado por la lluvia y no pudo desarrollarse con normalidad, pero el entrenador ya tiene algunas variantes en mente.

Una de ellas sería el regreso de Emiliano Amor a la zaga central. El defensor podría ingresar en lugar de Guzmán Corujo, quien viene de una floja actuación ante Defensa y Justicia.

En el mediocampo también podría haber modificaciones. Facundo Gulli tiene chances de volver a la titularidad en reemplazo de Ignacio Perruzzi, en una variante similar a la que Insua realizó durante el entretiempo del último partido.

Otra de las dudas pasa por Mauricio Cardillo, quien no tuvo un buen rendimiento en Varela. En caso de salir del once, Gonzalo Alassia aparece como la principal alternativa para ocupar su lugar.

Por otra parte, Manuel Insaurralde cumplirá este fin de semana la sanción pendiente por su expulsión ante Boca, por lo que todavía no podrá estar frente a Riestra. Quedará nuevamente disponible para el siguiente compromiso ante Estudiantes.

El probable equipo de San Lorenzo

José Devecchi; Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Alejo Córdoba; Nicolás Tripichio, Mauricio Cardillo o Gonzalo Alassia, Facundo Gulli, Mathias De Rittis; Facundo Farías; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello.

Con varias piezas bajo evaluación, Insua buscará una reacción inmediata de San Lorenzo, que necesita recuperar confianza y sumar de a tres ante su gente.