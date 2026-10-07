Fuentes participó de la asamblea de la FAM, donde intendentes reclamaron a la Nación por la restitución de fondos

La intendenta de la Capital formó parte del encuentro de la Federación Argentina de Municipios, que reunió a unos 500 jefes comunales de todo el país. También solicitaron una reunión con el presidente Javier Milei.

07/10/2026

La intendenta de la ciudad Capital, Ing. Norma Fuentes, participó de una nueva asamblea de la Federación Argentina de Municipios (FAM), junto a jefes comunales de Santiago del Estero y de distintas provincias del país.

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Durante el encuentro, los intendentes plantearon ante el Gobierno nacional la necesidad de restituir fondos destinados a los municipios, particularmente aquellos vinculados con la obra pública, y reclamaron medidas que permitan fortalecer las economías provinciales y municipales.

Fuentes participó además de la reunión de la Mesa Ejecutiva de la FAM, en la que se resolvió la reelección de Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, como presidente de la entidad por un nuevo período.

Pedido de reunión con Milei

Uno de los principales planteos surgidos de la asamblea fue el pedido de una reunión con el presidente Javier Milei, con el objetivo de abordar la situación económica de las provincias y los municipios.

Los jefes comunales señalaron que, ante el impacto de la crisis sobre las economías familiares, los municipios deben afrontar una creciente demanda de asistencia social.

En ese contexto, solicitaron medidas de acompañamiento para pequeños y medianos productores mediante líneas de crédito, además de asistencia para jubilados y un refuerzo de las políticas sanitarias, particularmente en materia de medicamentos, vacunas y mejores prestaciones de salud.

El encuentro reunió a representantes municipales de distintos puntos del país, quienes coincidieron en plantear la necesidad de contar con mayores herramientas y recursos para afrontar las demandas de sus comunidades.