El viernes comenzará en el patio de la Municipalidad un ciclo de cine libre y gratuito

La Subdirección de la Tercera Edad de la Municipalidad de la Capital y Santiago del Estero Film Fest darán inicio a un ciclo de cine libre y gratuito para toda la comunidad, con una jornada dedicada a recuperar y compartir parte del patrimonio cinematográfico.

Hoy 23:21

El primer encuentro se llevará a cabo el próximo viernes 9, a las 19:30, en el Patio Central del Palacio Municipal, con el objetivo de generar un espacio de encuentro y acercar el cine a la comunidad a través de obras de distintas épocas y miradas.

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En primer lugar, se presentará Stato di Santiago del Estero (1922), de la directora René Oro, una obra perteneciente al período del cine mudo que será musicalizada en vivo por la Orquesta Gioia Giovanile, acompañando las imágenes y recreando la experiencia cinematográfica de la época.

Posteriormente, se proyectará Todo el año es Navidad, largometraje del reconocido director argentino Néstor Frenkel, una película que propone una mirada singular sobre las tradiciones, los imaginarios y la cultura popular argentina.