Fernando de Nevares en LO: “Santiago tiene un enorme potencial en zonas que hoy están subutilizadas”

El presidente del Movimiento CREA destacó el potencial productivo de la provincia y la importancia de la articulación público-privada. De Nevares habló con Libertad de Opinión durante el Congreso CREA Chaco Santiagueño 2026.

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El presidente del Movimiento CREA, Fernando de Nevares, destacó el potencial productivo de Santiago del Estero y remarcó la necesidad de fortalecer la articulación entre el sector público y privado para impulsar inversiones y generar desarrollo en la región.

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“Vemos un enorme potencial en zonas que hoy están subutilizadas en términos de producción y que con normativas claras y ajustes de cuáles son las fronteras donde se puede desarrollar una actividad productiva, sostenible, económica, ambiental y socialmente, le pueden dar un empuje muy grande al desarrollo de esta región y de esta región a toda Argentina”, sostuvo.

Las declaraciones se produjeron durante el Congreso CREA Chaco Santiagueño 2026, que se desarrolla este miércoles 7 y jueves 8 de octubre en el Centro de Convenciones Fórum de Santiago del Estero. El encuentro reúne a unas 800 personas y forma parte de una serie de congresos regionales que el Movimiento CREA lleva adelante durante este año.

De Nevares explicó que el movimiento cuenta actualmente con más de 240 grupos distribuidos en todo el país y recordó que su origen se remonta a hace casi 70 años, cuando un grupo de productores comenzó a reunirse para compartir experiencias y buscar soluciones a una problemática común.

“Lo que hacemos básicamente es compartir experiencias y conocimiento para mejorar lo que hacemos y en definitiva lo que somos y el impacto que generamos en las comunidades cercanas a cada grupo”, explicó.

En cuanto al objetivo del Congreso Regional de Chaco Santiagueño, señaló que la intención es avanzar sobre una mirada de largo plazo y definir acciones que puedan sostenerse durante los próximos años.

“Lo que buscamos con los congresos nacionales el año pasado y los regionales este año es establecer de alguna manera miradas de largo plazo, banderas de tres o más años para generar acciones compartidas y una estrategia del movimiento”, manifestó.

En ese marco, remarcó que la región busca ampliar sus vínculos más allá de las empresas que integran formalmente CREA y generar una mayor interacción con otros actores del sector privado y con los gobiernos provinciales.

“Buscamos tener, más allá de las siete empresas que integran la región de Chaco Santiagueño, la apertura y la vinculación con el resto del ecosistema privado y, por supuesto, el sector público como artífice y como actor fundamental desde esa articulación público-privada para llevar adelante las acciones y el desarrollo de largo plazo”, afirmó.

La articulación público-privada

Para De Nevares, la coordinación entre quienes producen y el Estado resulta fundamental para generar previsibilidad y atraer inversiones.

“Entendemos que esa articulación es la única forma. El sector productivo debe ser la locomotora, de algún modo, la que genera realmente la riqueza”, sostuvo.

En esa línea, explicó que las empresas necesitan reglas claras y previsibilidad para poder realizar inversiones de magnitud, mientras que el Estado también requiere del compromiso del sector privado para diseñar políticas que puedan sostenerse en el tiempo.

“Sin la normativa y la mirada compartida de largo plazo para que establezca una previsibilidad en el mediano plazo, es imposible generar inversiones de magnitud”, expresó.

Entre los principales temas de agenda, el titular de CREA mencionó la infraestructura, la coordinación para enfrentar problemas sanitarios y productivos que atraviesan a distintas provincias y la necesidad de contar con normas claras.

En particular, destacó el impacto de la chicharrita, una plaga que afecta al maíz y que, por su alcance regional, requiere estrategias coordinadas entre distintas jurisdicciones.

“Acordar métodos o planes de acción frente a plagas determinadas, compartidas en más de una provincia, es otra. El caso de la chicharrita, pero no es la única, pero sí seguro que es la más emblemática y, coyunturalmente, la que más urge resolver”, señaló.

También planteó que una menor carga impositiva podría contribuir al crecimiento de la actividad productiva y, a largo plazo, generar un mayor aporte del sector privado al Estado.

“Posiblemente, si se reduce la carga impositiva de un área determinada de la producción o de toda la producción en su conjunto, en el largo plazo eso redunda en un mayor aporte del sector privado al público, al Estado”, explicó.

El potencial de Santiago y la ganadería

Al analizar particularmente el escenario productivo de Santiago del Estero, De Nevares volvió a destacar las posibilidades de crecimiento que observa en la provincia y en la región chaqueña.

También puso el foco en la ganadería, una actividad que consideró atravesada por un momento atractivo y con oportunidades para seguir creciendo.

“La ganadería hoy está pasando por un momento muy atractivo y, más allá de los estímulos, es como muy claro que desde varios sectores de la economía están buscando poner un pie en la ganadería”, afirmó.

En ese sentido, resaltó la importancia de avanzar en el agregado de valor en origen, especialmente a partir de la transformación de granos en proteína animal.

“Convertir los granos, el maíz particularmente, pero los granos en general, en proteína de alta calidad, proteína animal, es un modo de generar eficiencia y, además, puestos de trabajo y desarrollo local”, sostuvo.

El dirigente consideró que ese proceso puede abrir nuevas oportunidades de industrialización y crecimiento para la región.

“Vemos mucho potencial en la región, no solamente en la agricultura, sino también en la ganadería”, concluyó.

Durante el Congreso CREA Chaco Santiagueño 2026, Fernando de Nevares dialogó con Libertad de Opinión y analizó el presente y futuro del sector agropecuario, el potencial productivo de Santiago del Estero y la necesidad de profundizar el trabajo conjunto entre el sector público y privado.