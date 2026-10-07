Alumnos del Instituto Madre Mercedes Guerra juntan donaciones para una escuela de Los Núñez

Los estudiantes viajarán el 28 de octubre a la localidad de Los Núñez para colaborar con la Escuela N° 843, que cuenta con los niveles Inicial y Primario. Reciben ropa, alimentos, juguetes y golosinas hasta el lunes 26.

Hoy 22:26

Un grupo de alumnos del Instituto Madre Mercedes Guerra lanzó una campaña solidaria para reunir donaciones que serán destinadas a la Escuela N° 843 de la localidad de Los Núñez, donde realizarán una jornada de colaboración el próximo 28 de octubre.

La iniciativa es impulsada por estudiantes de 4° año de las orientaciones Economía, Humanidades y Naturales, quienes buscan convocar a la comunidad santiagueña para acompañarlos con distintos elementos que puedan ser de utilidad para los alumnos de la institución.

Entre las donaciones que se necesitan se encuentran ropa en buen estado, alimentos no perecederos, juguetes y golosinas. Desde el grupo remarcaron que cualquier aporte será bienvenido y contribuirá a la iniciativa.

Cómo colaborar

Las donaciones se reciben en el Instituto Madre Mercedes Guerra, de 7 a 19, durante el horario áulico.

La recepción de elementos estará disponible hasta el lunes 26 de octubre, dos días antes del viaje previsto a Los Núñez.

"Cualquier donación nos sería de gran ayuda”, expresaron los estudiantes, quienes invitaron a las familias y a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta solidaria.