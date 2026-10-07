Joaquín Levinton volvió a hablar sobre la denuncia por abuso sexual en su contra: “La semana pasada fue durísima”

El cantante de Turf contó cómo atraviesa la causa, habló de nuevas pruebas y aseguró que una persona se contactó con él para relatar una situación similar con la denunciante.

Hoy 22:25

Joaquín Levinton volvió a hablar públicamente sobre la denuncia por abuso sexual con acceso carnal que presentó una mujer identificada como Paula en su contra y aseguró que comenzó a recuperar la tranquilidad luego de una semana que describió como especialmente difícil.

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El líder de Turf habló nuevamente en el programa DDM, de América TV, donde ya había dado su primera entrevista sobre el caso. En esta oportunidad, contó que se siente mejor después de haber conocido públicamente otros episodios y acusaciones relacionados con la denunciante.

“Estoy mucho más tranquilo. La semana pasada fue durísima. Ayer a la noche, tipo ocho de la noche, empecé ya a recuperar un poquito la tranquilidad que tengo ahora. Pero quedé con un cansancio mental”, expresó.

Nuevos testigos y pruebas

Durante la entrevista, Levinton contó que después de su primera aparición televisiva recibió un mensaje de una persona que, según relató, asegura haber atravesado una situación similar con la mujer que lo denunció.

“Me llegó un mensaje de una persona que le pasa lo mismo. Con lo cual también tengo pruebas y además se presta a testificar para mí, con las pruebas que tiene él también”, afirmó el músico.

En paralelo, desde el programa se mencionó el caso de Ayelén Paleo, quien, según se informó al aire, también habría recibido amenazas de Paula. De acuerdo con lo expuesto durante la emisión, Paleo habría contratado una custodia privada por temor a un posible contacto físico y la producción habría accedido a conversaciones que incluirían amenazas.

La información fue recibida con sorpresa por Levinton, quien respondió: “No lo puedo creer”.

Los audios y la amenaza contra Levinton

Otro de los ejes de la conversación fueron los audios que trascendieron en los últimos días, en los que se escucha a la denunciante insultando y gritando. En uno de esos registros, además, aparece una amenaza en la que presuntamente le dice al cantante que podría terminar como John Lennon.

Consultado sobre cómo vivió esa situación, Levinton describió el impacto que tuvo sobre él: “Primero terror y pánico. Segundo, tomé la decisión de no denunciar para que la bomba no explote”.

El artista explicó que, en ese momento, no sabía cuál era la mejor manera de actuar frente a las amenazas que, según su relato, estaba recibiendo.

“Uno no sabe qué hacer, porque puede... no sabés cómo puede obrar, cómo te puede salir”, manifestó.

Qué dijo sobre una posible contradenuncia

Ante la consulta sobre si tiene previsto iniciar acciones contra la mujer que lo denunció, Levinton evitó anticipar movimientos y aseguró que por ahora su prioridad es defenderse en la causa.

“Por supuesto que soy víctima, pero primero vamos paso a paso: primero defenderme y mostrar todas mis pruebas para salir de esta acusación”, sostuvo.

También explicó que una nueva denuncia quedó radicada en el mismo juzgado que interviene en el expediente original, por lo que, según su versión, ambos procesos quedarían vinculados y las pruebas ya incorporadas podrían ser tenidas en cuenta.

La causa tramita en el Juzgado N° 50, a cargo del juez Carlos Bruniard. Según explicó Levinton durante la entrevista, la denunciante no habría sido aceptada como querellante y el abogado que inicialmente iba a representarla ya no continuaría en el expediente.

El debate sobre las falsas denuncias

Durante la conversación, el cantante también planteó un debate más amplio sobre las denuncias falsas y pidió que la Justicia sea más severa cuando se compruebe que una acusación fue inventada.

“Me parece que la Justicia debería investigar y endurecer la pena a la falsa denuncia, porque realmente puede destruirle la vida a una persona”, sostuvo.

La conductora Mariana Fabbiani respondió con una aclaración sobre la dimensión de ese fenómeno y señaló que las falsas denuncias representan una proporción muy baja respecto del total de las denuncias por violencia. También advirtió que endurecer las penas podría desalentar a mujeres que atraviesan situaciones reales de violencia.

Levinton coincidió con ese planteo y consideró que una denuncia falsa también perjudica a quienes efectivamente sufren violencia. “Esto es grave hasta para las mujeres, porque pone en duda después una denuncia verdadera”, afirmó.

La causa continúa

La denuncia contra Joaquín Levinton fue presentada por Paula por un presunto abuso sexual con acceso carnal. Mientras la investigación continúa, el cantante sostiene su inocencia y asegura que cuenta con elementos para respaldar su defensa.

En medio de la exposición pública del caso, Levinton pidió manejar la situación con cautela y evitó anticipar cuáles serán sus próximos pasos judiciales.

“Esto se maneja con mucho cuidado, con mucha cautela, porque es como una copita de cristal”, concluyó.