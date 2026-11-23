María Gómez, madre de Axel González, denuncia la responsabilidad de la policía del Chaco en la desaparición de su hijo en Resistencia, a seis meses del suceso sin rastros del joven.

Hoy 03:31

María Gómez ha vuelto a dirigir su mirada acusadora hacia la policía del Chaco, señalando la presunta responsabilidad de varios agentes en la desaparición de su hijo, Axel González, un caso que ha conmocionado a toda la provincia. A seis meses de que se reportara la desaparición, la madre del joven ha manifestado su frustración al no haber obtenido avances significativos en la investigación.

Gómez ha apuntado específicamente a tres efectivos de la comisaría segunda de Fontana, localidad adyacente a Resistencia, donde Axel fue visto por última vez en la madrugada del 17 de mayo. "A mi hijo lo hizo desaparecer la policía del Chaco", expresó la madre en una emotiva declaración. Su indignación se ha intensificado debido a que, según ella, los implicados continúan trabajando sin consecuencias, lo que ha generado un profundo malestar en la comunidad.

La desaparición de Axel González, quien salió de casa para visitar a su ex pareja, ha levantado serias interrogantes sobre la actuación de las fuerzas del orden. La madre del joven se ha quejado de que mientras el gobierno provincial ofrece una recompensa de 15 millones de pesos por la localización de su hijo, solo se asignan 250 mil pesos por la protección de un yaguareté. Esta comparación fue catalogada por Gómez como una burla, lo que refleja el descontento generalizado respecto a la atención que recibe el caso.

En el momento de su desaparición, Axel iba acompañado por su amigo Ariel Lázaro, quien ha declarado que la reacción de Axel al ver un móvil policial fue inesperada y no tuvo justificación aparente. Esta situación ha llevado a cuestionar la manera en que las fuerzas policiales manejan los encuentros con civiles, especialmente en circunstancias que pueden ser consideradas de riesgo.

Desde el 17 de mayo, la búsqueda de Axel González ha sido incesante, pero lamentablemente, no se ha encontrado ningún rastro que conduzca a su paradero. La comunidad ha estado en estado de alerta, y diversas organizaciones han hecho eco de la petición de la madre por justicia y respuestas.

Las autoridades locales han sido criticadas por su falta de acción y por el aparente desinterés en resolver el caso de Axel. Gómez ha hecho un llamado a la sociedad para unir fuerzas en la búsqueda de su hijo, instando a todos aquellos que puedan tener información a que se presenten.

El caso de la desaparición de Axel González pone de manifiesto las serias preocupaciones sobre la seguridad y la confianza en las instituciones policiales en la provincia del Chaco, y resalta la necesidad de una respuesta efectiva y compasiva hacia las familias que atraviesan situaciones similares.