Olímpico volvió a caer en La Banda ante Atenas de Córdoba

En Negro no pudo en el Vicente Rosales y perdió 91 a 87 en una nueva presentación por la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 01:57

El Griego derrotó a Olímpico por 91 a 87, en un partido de alternativas cambiantes. Austin Wrighten fue el goleador del Negro con 25 puntos, mientras que Juan Cruz Arengo encabezó al ganador con 23.

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El equipo de Leo Costa logró revertir un comienzo adverso, tomó el control durante varios pasajes y llegó con posibilidades al cierre. Atenas tuvo mayor precisión en los minutos decisivos, pero Olímpico mostró respuestas colectivas y capacidad de reacción que ofrecen señales alentadoras en este inicio de temporada.



La visita se quedó con el primer cuarto por 21 a 17, apoyada en Bressan, Arengo y Henríquez, quien cerró el período con un triple desde mitad de cancha. El Negro encontró puntos en Wrighten y energía desde el banco con los ingresos de Frontera, Romegialli y Paz.

En el segundo parcial, los dirigidos por Gutiérrez alcanzaron una ventaja de diez puntos. Olímpico recuperó el orden con la conducción de Lucas Pérez y el aporte ofensivo de Wrighten, Elisias y el propio base. La mejora defensiva, que limitó las segundas oportunidades de Atenas, le permitió pasar al frente, sacar cinco de diferencia y llegar al descanso arriba por 41 a 38.

Tras el entretiempo, Wrighten y Corum castigaron desde larga distancia para estirar la ventaja a once. El escolta sostuvo su producción ofensiva, aunque Atenas encontró en la dupla Carabalí-Bressan el camino para reducir la brecha. A falta de 1m40s, el visitante pasó al frente por 64 a 62 y terminó el tercer cuarto con una mínima ventaja de 67 a 66.

En el último período, Atenas mejoró su funcionamiento colectivo de la mano de Arengo y se alejó por nueve puntos cuando restaban siete minutos. Olímpico volvió a responder: un triple de Pérez y las segundas oportunidades aprovechadas por López Lorenz lo acercaron hasta quedar abajo por 81 a 79, a falta de 2m40s.

El cierre mantuvo la incertidumbre, pero el conjunto cordobés resolvió mejor y aseguró el triunfo por 91 a 87. Para el Negro, la reacción y los pasajes de buen juego dejan una base sobre la cual seguir trabajando para sostener su rendimiento y transformar esas respuestas en victorias.