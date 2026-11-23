Víctor Zavala, apodado 'Toco', fue asesinado a tiros en su vivienda en Santa Fe, un hecho que resalta la creciente violencia en la región.

Hoy 04:22

El domingo por la tarde, alrededor de las 14:30, un ataque armado terminó con la vida de Víctor Zavala, un conocido ex barrabrava de 46 años apodado "Toco", en su hogar ubicado en el barrio San Lorenzo de Santa Fe. Este trágico incidente ocurrió en una vivienda familiar situada en las inmediaciones de la avenida General López, donde Zavala recibió múltiples disparos en el abdomen, el tórax y el cráneo.

Los vecinos del barrio, durante la sobremesa de ese día, fueron testigos de los disparos y los gritos provenientes de la vivienda. Ante esta situación, decidieron alertar a las autoridades llamando a la central de emergencias 911. La rápida respuesta de las fuerzas policiales fue crucial, ya que minutos después llegaron oficiales de Orden Público y de los Cuerpos de la policía capitalina.

Cuando las autoridades arribaron al lugar, encontraron a Zavala siendo trasladado hacia el hospital Cullen en un vehículo particular. A pesar de los esfuerzos médicos, fue declarado muerto al ingresar al shockroom, donde se constató que había sucumbido a las heridas de bala en su cabeza, abdomen y tórax.

Los oficiales del lugar llevaron a cabo tareas urgentes para preservar la escena del crimen, buscando testigos y revisando la disponibilidad de cámaras de videovigilancia en la zona. La llegada de los investigadores de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) permitió profundizar la investigación, mientras que los peritos del área Científica realizaban los análisis correspondientes para esclarecer el hecho.

La trayectoria criminal de 'Toco' Zavala es notable: se le asocia con la violenta barra de Los del Pasillo y con la hinchada del Club Atlético Colón. A lo largo de los años, su implicación en actividades delictivas ha sido amplia, incluyendo delitos graves contra mujeres.

Este no es el primer ataque que sufre Zavala; el 8 de octubre, había sido herido en el mismo barrio, lo que resalta la peligrosidad de su entorno. En aquel ataque, otro sujeto, Emilio Coronel, perdió la vida. La violencia en Santa Fe, reflejada en este suceso, continúa siendo un tema preocupante, llevando a las autoridades a intensificar sus esfuerzos para combatir este tipo de delitos.

Las autoridades han informado a la fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Laura Urquiza, quien ha solicitado la identificación de testigos y el aseguramiento de las grabaciones de videovigilancia. Este trágico acontecimiento no solo deja un vacío en la comunidad, sino que también plantea interrogantes sobre la seguridad en la región.