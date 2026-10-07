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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 OCT 2026 | 21º
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La Municipalidad y el Registro Civil inicaron el operativos para actualizar los DNI de los alumnos de los jardines de infantes

Los organismos pusieron en marcha una serie de operativos móviles y gratuitos destinados a facilitar la actualización del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los niños y niñas de 5 años que asisten a los jardines de infantes municipales.

Hoy 23:16

El primer operativo se llevó a cabo en el Jardín de Infantes N.º 8 “Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa”, ubicado en el barrio Juan Felipe Ibarra, donde un total de 98 niños y niñas pudieron realizar el trámite de actualización de su DNI, sin necesidad de trasladarse a una dependencia del Registro Civil.

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La jornada contó con la presencia de los secretarios de Coordinación, Mario Benavente, y de Gobierno, Walter Medina Salomón, y del director del Registro Civil, Gonzalo Achával, quienes acompañaron el desarrollo del operativo y destacaron la importancia de acercar los servicios públicos a las familias y garantizar un acceso ágil y gratuito a la documentación.

Los operativos continuarán de manera sucesiva e itinerante en los jardines de infantes municipales, permitiendo que cada vez más niños y niñas puedan realizar la actualización correspondiente de su DNI de manera sencilla, gratuita y cerca de sus hogares.

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