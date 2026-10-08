Aerosmith sorprende al mundo y vuelve a los escenarios tras el retiro de Steven Tyler

La banda anunció dos conciertos especiales en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, en lo que será su primer regreso a los escenarios después de la cancelación de su gira de despedida.

Hoy 08:11

Aerosmith volverá a los escenarios, en una noticia que sorprendió a sus seguidores y al mundo de la música después de que la banda hubiera anunciado su retiro de las giras debido a los problemas de salud de su cantante, Steven Tyler.

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El grupo confirmó dos presentaciones especiales en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, previstas para el 29 de octubre y el 1 de noviembre de 2026. Los conciertos llevarán el nombre de California, Dream On: Aerosmith & Friends y reunirán a la banda con importantes figuras del rock.

Entre los artistas invitados estarán The Black Crowes, Run-D.M.C., Heart, Billy Idol, Slash, Duff McKagan, Sammy Hagar, Tom Morello, Eric Church y Jerry Cantrell, entre otros. La propuesta contempla dos noches especiales, con diferentes combinaciones de músicos invitados.

El problema de salud que cambió los planes de Aerosmith

El regreso adquiere una dimensión especial por el estado de salud de Steven Tyler, quien en 2023 sufrió una lesión en la laringe durante la gira Peace Out. El problema obligó a la banda a suspender los conciertos y posteriormente a cancelar definitivamente la gira.

En agosto de 2024, Aerosmith anunció que Tyler no podía recuperar su voz por completo, por lo que el grupo decidió poner fin a las presentaciones en vivo. La noticia significó, en los hechos, el retiro de una de las bandas más importantes de la historia del rock.

Desde entonces, Tyler tuvo algunas apariciones puntuales, pero Aerosmith no volvió a ofrecer un concierto completo como banda.

Por eso, el anuncio de los shows en el Hollywood Bowl representa el primer regreso formal de Aerosmith después de su retiro de las giras.

Un regreso con grandes invitados

Los conciertos fueron anunciados bajo el nombre “California, Dream On: Aerosmith & Friends”, en referencia a uno de los clásicos más reconocidos de la banda.

La propuesta tendrá como director musical a Don Was y reunirá sobre el escenario a músicos de distintas generaciones. Además de los artistas invitados, la organización anticipó que podrían producirse nuevas incorporaciones y apariciones especiales.

Para Aerosmith, será una oportunidad de reencontrarse con el público después de una etapa marcada por la incertidumbre sobre el futuro de la banda.

Por el momento, los conciertos no fueron anunciados como el comienzo de una nueva gira. Se trata de dos presentaciones especiales, aunque el regreso de Tyler y sus compañeros vuelve a abrir interrogantes sobre la posibilidad de que Aerosmith pueda continuar realizando actuaciones en vivo.

Las entradas tendrán distintas etapas de preventa y la venta general está prevista para este sábado 10 de octubre.

Así, a más de cinco décadas de su formación, Aerosmith vuelve a los escenarios cuando todo hacía pensar que la historia de la banda en vivo había llegado a su final.