El Nobel de Literatura fue otorgado a la autora canadiense Anne Carson

La autora canadiense fue reconocida por una obra “audaz e inventiva” que combina poesía, ensayo, traducción y estudios clásicos para explorar nuevas formas de la literatura contemporánea.

Hoy 08:33

La escritora canadiense Anne Carson recibió el Premio Nobel de Literatura 2026 por una obra que combina poesía, ensayo, traducción y estudios clásicos. El Comité Nobel destacó su capacidad para renovar la literatura contemporánea a partir de un diálogo creativo con los textos de la Antigüedad y del cruce entre distintos géneros y lenguajes artísticos.

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Carson nació en Toronto en 1950 y desde el comienzo de su trayectoria vinculó la escritura con el estudio de la literatura clásica. En 1981 publicó su tesis doctoral en estudios clásicos, Odi et Amo Ergo Sum, y desarrolló desde entonces una carrera marcada por la combinación de poesía, traducción, investigación académica y docencia universitaria.

Según Anders Olsson, presidente del Comité Nobel, la obra de Carson se caracteriza por el encuentro entre la precisión del filólogo y la búsqueda del poeta de nuevos significados. La autora convirtió además la etimología en uno de los puntos de partida de su trabajo literario.

Una obra construida a partir de los clásicos

Entre sus traducciones del griego clásico se encuentra Si no, invierno (2002), una interpretación de fragmentos de Safo, además de versiones de Electra y Antígona, de Sófocles, y Las bacantes, de Eurípides.

En Eros, el agridulce (1986), Carson reflexionó sobre el deseo a partir de una expresión de Safo que combina las ideas de dolor y dulzura. La escritora definió su método como una “visión estereoscópica”, capaz de mantener dos perspectivas al mismo tiempo.

Durante la década de 1990 publicó Vidrio, ironía y Dios (1995), que incluye “El ensayo de vidrio”, un extenso poema sobre el duelo y el amor no correspondido que establece un vínculo con la obra de Emily Brontë.

Tres años después llegó Autobiografía de rojo: una novela en verso (1998), donde Carson retomó fragmentos del poeta griego Estesícoro sobre Gerión, el monstruo alado derrotado por Heracles, y los transformó en la historia de formación de un joven que se enamora de quien finalmente lo destruirá.

En La belleza del marido: un ensayo ficticio en 29 tangos (2001), exploró una relación atravesada por el engaño. Cada uno de sus 29 episodios comienza con versos de John Keats, utilizados como contrapunto para el conflicto de los protagonistas.

Otro de sus trabajos destacados es Nox (2010), dedicado a la memoria de su hermano Michael, fallecido en Dinamarca en 2000. El libro adopta el formato de una caja con un extenso pliego desplegable que reúne fotografías, cartas y textos, además de una traducción de la elegía 101 de Catulo, escrita tras la muerte del hermano del poeta romano.

Carson también llevó su experimentación al formato físico del libro. Flotador (2016) está compuesto por 22 cuadernos que pueden leerse en cualquier orden, mientras que Norma equivocada, publicado en 2024, reúne textos de carácter performativo y profundiza el vínculo de su escritura con distintas disciplinas artísticas y académicas.

El Comité Nobel destacó especialmente sus colaboraciones con artistas visuales, coreógrafos, directores de ópera y teatro, una dimensión que refleja la libertad con la que Carson aborda las formas y convenciones de la literatura.

Con el Nobel de Literatura 2026, la autora canadiense queda reconocida por una trayectoria que convirtió a los textos clásicos en materia para experimentar con nuevas formas, combinando tradición y contemporaneidad en una obra que atraviesa poesía, ensayo, traducción y artes visuales.