"Madre siniestra" y otros tres estrenos renuevan la cartelera de Cine Sunstar

Entrá en la nota y disfrutá de todos los avances.

Hoy 11:03

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, son cuatro las novedades que llegan a la grilla de propuestas con Madre Siniestra como el plato fuerte, para los amantes del terror y el suspenso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Pero además, se proyectarán la cinta de terror surcoreana Hope: el primer impacto, la película argentina La casa y A cualquier precio, largometraje basado en hechos reales con las actuaciones de Mark Wahlberg y Yahya Abdul-Mateen II.

Madre siniestra . Bela,una niña de 8 años que vive en un hogar con problemas matrimoniales,enfrenta a una entidad siniestra que sale de su clóset. La presencia,a quien llama “Otra Mamá”,se vuelve cada vez más amenazante para ella y su familia.

Hope: el primer impacto . Tras un extraño hallazgo cerca de una aislada ciudad portuaria, los habitantes se ven envueltos en una desesperada lucha por la supervivencia.

La casa . Tras quedar fuera del mercado laboral, acorralado por la realidad, Hugo Vacaacepta una propuesta tan inesperada como extraña para no perder lo único que le queda —su casa—: firmar un contrato que le permite venderla y seguir viviendo allí hasta el final de sus días. Pero a medida que trata con los compradores, sospecha que detrás de la operación se esconde algo mucho más oscuro, y sin saberlo queda atrapado en un mundo completamente ajeno que lo arrastra cada vez más profundo.

A cualquier precio . Un conocido asesino a sueldo de la mafia y un joven agente negro del FBI se unen para investigar los asesinatos de líderes de derechos civiles en Mississippi en 1966.

Como novedad, también se proyectará la animación Cars, a 20 años de su exitoso estreno.