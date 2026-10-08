"Madre siniestra" y otros tres estrenos renuevan la cartelera de Cine Sunstar

Entrá en la nota y disfrutá de todos los avances.
Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, son cuatro las novedades que llegan a la grilla de propuestas con Madre Siniestra como el plato fuerte, para los amantes del terror y el suspenso.
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Pero además, se proyectarán la cinta de terror surcoreana Hope: el primer impacto, la película argentina La casa y A cualquier precio, largometraje basado en hechos reales con las actuaciones de Mark Wahlberg y Yahya Abdul-Mateen II.
Madre siniestra. Bela,una niña de 8 años que vive en un hogar con problemas matrimoniales,enfrenta a una entidad siniestra que sale de su clóset. La presencia,a quien llama “Otra Mamá”,se vuelve cada vez más amenazante para ella y su familia.
Hope: el primer impacto. Tras un extraño hallazgo cerca de una aislada ciudad portuaria, los habitantes se ven envueltos en una desesperada lucha por la supervivencia.
La casa. Tras quedar fuera del mercado laboral, acorralado por la realidad, Hugo Vacaacepta una propuesta tan inesperada como extraña para no perder lo único que le queda —su casa—: firmar un contrato que le permite venderla y seguir viviendo allí hasta el final de sus días. Pero a medida que trata con los compradores, sospecha que detrás de la operación se esconde algo mucho más oscuro, y sin saberlo queda atrapado en un mundo completamente ajeno que lo arrastra cada vez más profundo.
A cualquier precio. Un conocido asesino a sueldo de la mafia y un joven agente negro del FBI se unen para investigar los asesinatos de líderes de derechos civiles en Mississippi en 1966.
Como novedad, también se proyectará la animación Cars, a 20 años de su exitoso estreno.