Se hicieron pasar por su hijo y le sacaron $1.430.000 a través de WhatsApp

Un vecino de Quimilí fue engañado por un delincuente que se hizo pasar por su hijo y logró que realizara tres transferencias bancarias bajo distintos pretextos.

Hoy 11:58

Un vecino de Quimilí, identificado como Jorge Previtera, fue víctima de una estafa virtual luego de que delincuentes se hicieran pasar por su hijo a través de WhatsApp y lograran que transfiriera un total de $1.430.000.

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El engaño comenzó el martes 7 de octubre, cuando Previtera recibió un mensaje desde un número desconocido. El estafador afirmó ser su hijo Ramiro, de 28 años, y le explicó que había cambiado de línea porque se le había roto el celular.

Con esa excusa, le solicitó primero $430.000 para reparar el teléfono y posteriormente otros $500.000. Luego volvió a pedirle dinero, esta vez argumentando que necesitaba comprar un iPhone, por lo que la víctima realizó una tercera transferencia de $500.000.

La maniobra quedó al descubierto cuando el verdadero Ramiro se comunicó con su padre desde su número habitual y ambos advirtieron que habían sido engañados.

Tras la denuncia realizada por Ramiro en representación de su padre, tomó intervención el fiscal Dr. Rubén Alfonzo, quien dispuso que la División de Delitos Económicos investigue el caso, con el objetivo de rastrear el dinero transferido e identificar a los responsables.

Ante este tipo de estafas, las autoridades recomiendan verificar la identidad de la persona que solicita dinero, especialmente cuando se trata de un número nuevo o desconocido. Una llamada al contacto habitual puede ser suficiente para confirmar si el pedido es legítimo antes de realizar cualquier transferencia.