“Gracias, Argentina”: el nuevo y emotivo mensaje de Messi tras su despedida de la Selección

El capitán volvió a expresarse en redes sociales luego de su último partido con la Albiceleste. “Ya está todo dicho. Y ahora, está todo hecho”, escribió junto a una imagen sosteniendo la camiseta argentina.

Hoy 13:53

Lionel Messi volvió a conmover este jueves con un nuevo mensaje publicado en sus redes sociales, apenas dos días después de su despedida de la Selección Argentina en el estadio Monumental.

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“Ya está todo dicho. Y ahora, está todo hecho. Y las únicas palabras que me salen del corazón son: gracias, Argentina”, escribió el rosarino en Instagram.

La publicación estuvo acompañada por una imagen en la que Messi aparece sosteniendo la camiseta de la Selección, en una pose que recordó a aquel festejo de 2017 con el Barcelona frente al Real Madrid, cuando exhibió su casaca ante las tribunas del Santiago Bernabéu.

El astro argentino había disputado el martes su último partido con la Albiceleste, en la goleada por 3-0 ante Benín, donde volvió a ser protagonista y convirtió el que fue su gol número 126 con la Selección.

Un cierre cargado de emoción

Un día después del partido, Messi ya había compartido otro extenso mensaje en el que reconoció que estaba convencido de haber tomado la decisión correcta, aunque admitió que ya extrañaba vestir la camiseta celeste y blanca.

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, había expresado.

En ese mismo posteo agradeció especialmente a su familia, compañeros, cuerpos técnicos y clubes, además de dedicar unas palabras a Diego Maradona, a quien recordó como una figura clave en la historia de la Selección.

“No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar”, escribió.

La despedida de Messi marcó el cierre de un ciclo de más de dos décadas con la Selección Argentina, con títulos, récords y una trayectoria que quedará ligada para siempre a la historia de la Albiceleste.