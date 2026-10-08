“Había muchos movimientos raros”: vecinos del mecánico bandeño detenido pidieron que se investigue a fondo

Juana y Daniela hablaron con Noticiero 7 tras la detención de Roberto Néstor Tarano, acusado en una causa por presunta producción, almacenamiento y distribución de material de abuso sexual infantil.

Hoy 15:31

La detención de Roberto Néstor Tarano, mecánico y reparador de celulares del barrio 25 de Mayo de La Banda, generó conmoción entre los vecinos de la zona, quienes este jueves hablaron con Noticiero 7 y reclamaron que la causa sea investigada en profundidad.

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Dos vecinas, identificadas como Juana y Daniela, se refirieron al procedimiento realizado en el domicilio del acusado y describieron el impacto que tuvo la noticia en el barrio.

Una de ellas sostuvo que la detención no la sorprendió y aseguró que desde hacía tiempo observaba situaciones que le llamaban la atención en la vivienda. “Había muchos movimientos raros”, expresó.

Según relató, en el lugar solían verse vehículos y niños, aunque aclaró que Tarano trabajaba como mecánico y que además en la vivienda residían varios menores de su propia familia.

Consultadas acerca de si consideraban que el taller mecánico y la reparación de celulares podían funcionar como una “fachada”, una de las vecinas respondió afirmativamente: “Sí, para mí era una fachada”.

Otra de las mujeres manifestó sorpresa e incredulidad ante las acusaciones. “No puedo creer”, señaló, al tiempo que describió como “muy feo” lo ocurrido y expresó preocupación por la presencia habitual de niños en el lugar.

Una investigación que todavía busca determinar el alcance del caso

Tarano fue detenido esta semana en el marco de una investigación encabezada por la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual de La Banda, Cecilia Gómez Castañeda.

La causa se inició a partir de una alerta recibida en 2024, que derivó en tareas investigativas y finalmente en un allanamiento en el barrio 25 de Mayo.

Durante el procedimiento se secuestraron computadoras, teléfonos celulares, chips, memorias y otros dispositivos electrónicos, que ahora son sometidos a pericias para determinar el alcance del material encontrado.

La investigación busca establecer si el acusado actuaba solo o si mantenía vínculos con otras personas, además de determinar el origen y destino de los archivos que habrían sido detectados en sus dispositivos y cuentas.

Este jueves, Tarano fue trasladado al Centro Judicial de La Banda, mientras continúan las medidas dispuestas por la Fiscalía.

Por el momento, la causa sigue bajo investigación y las sospechas expresadas por los vecinos forman parte de sus testimonios y percepciones personales, sin que impliquen por sí mismas una confirmación judicial de los hechos investigados.