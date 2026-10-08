El IPVU entregó viviendas a 20 familias en la localidad de Mansupa

La entrega se realizó este jueves en el departamento Río Hondo, con la participación de autoridades provinciales y municipales. Destacaron la importancia de garantizar el acceso a una vivienda digna y fortalecer el arraigo de las familias.

Hoy 15:21

Con la participación de autoridades provinciales, se realizó este jueves la entrega de viviendas a 20 familias de la localidad de Mansupa, departamento Río Hondo, una obra que permite afianzar el arraigo y promover el desarrollo productivo comunitario.

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Participaron del acto en representación del gobernador Elías Suárez, el presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), Augusto Du Bois Goitia, la secretaria técnica de Relaciones Públicas e Institucionales del IPVU, Sara Ayuch Tarchini; el diputado nacional Jorge Mukdise; la intendenta de Las Termas de Río Hondo, Paula Cánepa; y el intendente electo, Domingo Gatella.

Como parte de la jornada, las autoridades plantaron un árbol frente a la vivienda de la familia Sosa, donde también se realizó el tradicional corte de cintas.

En este marco, Ayuch destacó el trabajo articulado entre los distintos estamentos del Estado para dar respuesta a familias que necesitan acceder a un hogar digno, en el marco de las políticas habitacionales que lleva adelante el Gobierno de la provincia.

“Cada grupo humano es una vida distinta, una familia, una situación. Aquí hay personas con mucha necesidad, que hoy van a comenzar su vida de otra manera”, expresó.

Por su parte, Du Bois Goitia agradeció a todos quienes trabajaron para hacer realidad el sueño de estas 20 familias, que “van a cambiar sus vidas con todos los accesos a los servicios, en un lugar de sustento donde van a desarrollar todas sus actividades”.

También destacó que la comunidad de Mansupa tuvo un importante crecimiento en los últimos años, con la incorporación de una escuela, una posta sanitaria y otros servicios que fortalecen el arraigo y mejoran la calidad de vida de sus pobladores.

Finalmente, la intendenta Cánepa felicitó a cada uno de los beneficiarios y resaltó el compromiso del Gobierno de la provincia con las familias santiagueñas.