Así se jugará la segunda ronda eliminatoria de los equipos santiagueños en el Torneo Regional

Social Pinto enfrentará a Campo Gallo, mientras que FIDA se medirá ante Sportivo Loreto. Los encuentros se disputarán entre viernes y sábado, con horarios y ternas arbitrales confirmadas.
El Torneo Regional continúa avanzando y los equipos santiagueños se preparan para afrontar la segunda ronda eliminatoria, una instancia clave en la que buscarán seguir en carrera. La programación ya fue confirmada, con dos encuentros que se disputarán este viernes 9 y sábado 10 de octubre.
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El primer compromiso tendrá lugar el viernes 9, desde las 15, cuando Social Pinto reciba a Campo Gallo. El encuentro será dirigido por Francisco Maguna Najar, quien estará acompañado por Emilio Celiz como primer asistente y Exequiel Alfredo Celiz como segundo asistente. En tanto, Mauro Exequiel Gómez será el cuarto árbitro.
La actividad continuará el sábado 10 de octubre, a partir de las 16.30, con el enfrentamiento entre FIDA y Sportivo Loreto, otro de los cruces correspondientes a esta segunda instancia eliminatoria.
Para este partido fue designado como árbitro principal Domingo Rafael Acosta, con Juan José Pérez y Jesús Leonardo Sayago como asistentes. Por su parte, Franco Ismael Rodríguez cumplirá la función de cuarto árbitro.
Cabe destacar que todos los árbitros designados pertenecen a la Liga Santiagueña de Fútbol.
De esta manera, los cuatro equipos afrontarán nuevos compromisos en el certamen regional, con la ilusión de avanzar a la siguiente fase de la competencia.