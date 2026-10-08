Detención de mujer trans en Tucumán por exhibicionismo en la vía pública

Una mujer trans de 33 años fue detenida en Tucumán por exhibicionismo en plena calle, pero la Fiscalía decidió su liberación inmediata.

08/10/2026

Un incidente de exhibicionismo tuvo lugar en Tucumán, donde una mujer trans de 33 años, identificada como Celeste, fue detenida por las autoridades tras ser sorprendida mostrando sus partes íntimas en público. Este suceso ocurrió en la concurrida intersección de 9 de Julio y el pasaje Vélez Sarsfield, un área caracterizada por su alto tráfico peatonal y vehicular, especialmente frente al edificio de Tribunales.

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La intervención policial fue llevada a cabo por efectivos del Distrito I de la Capital, quienes actuaron para detener la conducta inapropiada de la mujer y la trasladaron a una dependencia policial para realizar las actuaciones correspondientes. Este tipo de incidentes en espacios públicos ha suscitado un debate sobre la percepción social y legal del comportamiento en la vía pública.

Una vez en la comisaría, las autoridades policiales decidieron dar participación a la unidad fiscal de turno para determinar la situación legal de la detenida. Según la disposición de la Fiscalía, se resolvió que la mujer no debería permanecer detenida, lo que llevó a su pronta liberación tras la finalización del acta de identificación y notificación formal.

El Ministerio Público Fiscal también ordenó un análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad tanto públicas como privadas en la zona. Este relevamiento tiene como objetivo reconstruir el recorrido previo de la mujer y entender mejor el contexto en el que se produjo el incidente.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre las razones que llevaron a este acto de exhibicionismo. La falta de claridad sobre los motivos detrás de este comportamiento ha generado diversas especulaciones en la comunidad local, que espera respuestas sobre el tema.

En este contexto, el caso de Celeste pone de manifiesto la necesidad de abordar temas relacionados con la diversidad y la aceptación social en la región. La manera en que la sociedad reacciona ante estos incidentes también refleja la evolución de las normas culturales y legales en torno a la expresión de la identidad de género.

Este suceso también resalta la importancia de una respuesta adecuada por parte de las autoridades, que debe equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos individuales, especialmente en el caso de comunidades históricamente marginadas.