Un hombre fue demorado tras violar una prohibición de acercamiento por agredir a su abuela

El hecho ocurrió este miércoles al mediodía en una vivienda de calle Yrigoyen. Según fuentes policiales, había sido excluido del hogar y notificado de una prohibición de acercamiento.

Hoy 20:09

Un hombre de 29 años fue demorado este miércoles al mediodía luego de presentarse en la vivienda de su abuela, pese a tener vigente una prohibición de acercamiento. El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle Yrigoyen al 800.

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Según fuentes policiales, el procedimiento se inició a partir de un llamado telefónico que alertó sobre la presencia del sujeto en la vivienda. Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la propietaria, Teresa del Pilar Rivero, quien manifestó que momentos antes se había presentado su nieto y autorizó el ingreso del personal policial.

Una vez dentro del inmueble, los uniformados constataron que se encontraba Ledesma, de 29 años. Al consultar con la Comisaría de la Mujer y la Familia, se estableció que el acusado había sido notificado el 28 de agosto de 2026 de una medida de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento, dispuesta por la jueza de Control de Género, Dra. Norma Morán.

La medida había sido adoptada luego de una agresión que, de acuerdo con lo informado, sufrió su abuela durante la jornada anterior.

Finalmente, Ledesma fue trasladado a la Comisaría Comunitaria N° 2, donde quedó demorado a disposición de las autoridades correspondientes.