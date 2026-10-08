Descanso arruinado: 7 errores que tal vez no veas

Según la Organización Mundial de la Salud, el sueño inadecuado afecta a más de 30% de la población en todo el mundo. En este artículo, exploramos los errores que pueden estar perjudicando tu descanso sin que te des cuenta.

08/10/2026

La calidad del descanso es fundamental para la salud física y mental de las personas. Sin embargo, muchas veces, sin darnos cuenta, cometemos errores que pueden perjudicar nuestro sueño. En este artículo, analizaremos siete de esos errores que podrían estar afectando tu descanso.

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Uno de los principales errores que cometen las personas es usar dispositivos electrónicos antes de dormir. La luz azul que emiten estos dispositivos interfiere con la producción de melatonina, la hormona del sueño, lo que dificulta conciliar el sueño. Es recomendable evitar pantallas al menos una hora antes de acostarse.

Otro error común es no tener una rutina de sueño. Irse a la cama a diferentes horas cada noche puede alterar el ritmo circadiano del cuerpo. Establecer un horario regular para dormir y despertarse ayuda a mejorar la calidad del sueño.

Además, muchas personas subestiman la importancia de un ambiente adecuado para descansar. La temperatura, el ruido y la oscuridad son factores clave. Un dormitorio oscuro, fresco y tranquilo contribuye a un mejor descanso.

El consumo de cafeína y alcohol también juega un papel importante en la calidad del sueño. Estas sustancias pueden dificultar el sueño profundo y provocar interrupciones durante la noche. Limitar su consumo, especialmente en las horas previas a dormir, es esencial.

La falta de actividad física es otro error que a menudo se pasa por alto. Realizar ejercicio regularmente no solo mejora la salud en general, sino que también ayuda a dormir mejor. Sin embargo, es fundamental evitar hacer ejercicio intenso justo antes de dormir.

Por último, es importante reconocer que el estrés y la ansiedad pueden ser grandes enemigos del sueño. Practicar técnicas de relajación, como la meditación o la respiración profunda, puede ayudar a calmar la mente antes de dormir. Incorporar estas prácticas en tu rutina nocturna puede mejorar significativamente tu descanso.