Intento de secuestro a joven durante un viaje en Uber en Tucumán

Un funcionario de Tucumán reporta un intento de secuestro a su hija durante un viaje en Uber, donde la joven logró escapar arrojándose del vehículo en movimiento.

Hoy 01:14

En un alarmante incidente ocurrido en Tucumán, un funcionario del Gobierno provincial, Lucas Haurigot Posse, ha denunciado un intento de secuestro que sufrió su hija mientras utilizaba el servicio de Uber. Este suceso tuvo lugar el miércoles por la mañana, generando una gran preocupación en la comunidad local.

Según el relato del funcionario, su hija solicitó un vehículo desde la Facultad de Filosofía y Letras, situada en el parque 9 de Julio, con dirección a Soldati al 700. La joven subió al automóvil aproximadamente a las 9:38, sin imaginar que se vería envuelta en una situación de peligro inminente.

El secretario de Adicciones de Tucumán relata que, poco después de iniciar el viaje, el conductor del vehículo arrojó un gas directamente sobre el rostro de su hija, aparentemente con la intención de hacerla perder el conocimiento. Esta acción pone de relieve las tácticas cada vez más preocupantes que utilizan los delincuentes en situaciones de secuestro.

Frente a esta grave amenaza, la joven tomó una decisión valiente y crucial: se arrojó del vehículo mientras este se encontraba en movimiento, logrando así escapar de su captor. Este acto de desesperación destaca la importancia de la autoprotección en situaciones de riesgo.

Tras el incidente, Haurigot Posse se dirigió a una dependencia policial para radicar la denuncia correspondiente. En sus redes sociales, el funcionario compartió una captura de pantalla que contenía la información del conductor, a quien ha señalado como el presunto responsable de este intento de secuestro. Esta acción no solo busca justicia para su hija, sino también alertar a otros usuarios de la aplicación sobre los peligros que pueden enfrentar.

La denuncia presentada por Haurigot Posse tiene como objetivo esclarecer los hechos ocurridos durante el viaje y determinar las circunstancias exactas en las que su hija fue atacada. Asimismo, se espera que la investigación avance sobre la identidad del conductor y los elementos que puedan corroborar la versión denunciada, lo que es esencial para la seguridad de los usuarios de servicios de transporte como Uber.

Este incidente pone de manifiesto la necesidad de que tanto las autoridades como las empresas de transporte privado implementen medidas más estrictas de seguridad para proteger a los pasajeros. La comunidad de Tucumán observa con atención cómo se desarrollan las investigaciones y qué medidas se tomarán para prevenir futuros casos similares.