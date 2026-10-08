Messi regresó a los entrenamientos del Inter Miami: cuándo vuelve a jugar tras su despedida de la Selección Argentina

El capitán argentino retomó este jueves las prácticas con las Garzas y se prepara para afrontar una serie de partidos decisivos en la MLS. Su próximo compromiso será este sábado ante DC United.

08/10/2026

Después de vivir una noche cargada de emociones en el estadio Monumental, donde se despidió de la Selección Argentina en el amistoso frente a Benín, Lionel Messi volvió a enfocarse en su carrera a nivel de clubes. Este jueves, el rosarino se reincorporó a los entrenamientos del Inter Miami, que se prepara para disputar la recta final de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS).

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El capitán argentino compartió la práctica con Rodrigo De Paul, bajo las órdenes de Cristian "Kily" González, con la mira puesta en el próximo compromiso frente a DC United. El conjunto estadounidense necesita sumar puntos para mejorar su posición en la Conferencia Este y llegar de la mejor manera a los playoffs.

Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi

El próximo partido del Inter Miami será este sábado 10 de octubre, desde las 20.30 (hora argentina), cuando reciba a DC United en el Nu Stadium. El encuentro podrá seguirse a través de Apple TV.

Actualmente, las Garzas se ubican en el tercer puesto de la Conferencia Este, con 46 puntos en 27 partidos, por lo que buscarán recuperar terreno en la lucha por las principales posiciones de cara a la etapa decisiva del campeonato.

El encuentro marcará el comienzo de una exigente seguidilla de tres partidos en apenas ocho días. Luego de enfrentar a DC United, Inter Miami recibirá a New York City FC el miércoles 14 de octubre, también desde las 20.30 de Argentina, mientras que el sábado 17 visitará a Atlanta United, en el mismo horario.

Posteriormente, el equipo de Messi deberá afrontar otros cuatro compromisos antes de finalizar la fase regular: visitará a New York Red Bulls el 24 de octubre, recibirá a Cincinnati el 28, enfrentará como visitante a New England Revolution el 1 de noviembre y cerrará su participación ante Charlotte FC el 7 de noviembre, como local.

Los números de Messi en la temporada

A sus 39 años, Messi continúa siendo una de las principales figuras de la MLS. En lo que va de la temporada regular, el astro argentino acumula 21 goles en 24 partidos disputados, de los cuales fue titular en 23.

Además, registra 13 asistencias y 2.090 minutos en cancha, estadísticas que lo mantienen como el máximo goleador del Inter Miami y entre los candidatos a quedarse con los premios al Jugador Más Valioso (MVP) y la Bota de Oro.

Tras cerrar una etapa histórica con la camiseta de la Selección Argentina, el rosarino concentra ahora sus esfuerzos en el Inter Miami, con el objetivo de volver a pelear por el título de la liga estadounidense.