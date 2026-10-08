La AGN reveló que el Banco Central perdió más de US$1.000 millones en operaciones con oro

El organismo advirtió que la entidad monetaria registró pérdidas por US$1.023 millones tras realizar operaciones financieras vinculadas al precio internacional del metal. Además, continúa una investigación sobre el destino de las reservas de oro enviadas al exterior.

08/10/2026

La Auditoría General de la Nación (AGN) informó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) registró pérdidas superiores a los US$1.000 millones como consecuencia de operaciones financieras vinculadas al precio internacional del oro, realizadas durante la gestión de Santiago Bausili al frente de la autoridad monetaria.

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La información fue dada a conocer este jueves por el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, en el marco de una auditoría sobre los estados contables del Banco Central correspondientes a 2025.

Si bien el organismo consideró que la situación patrimonial presentada en los balances de la entidad era "razonable", advirtió sobre los resultados negativos de determinadas operaciones financieras realizadas con el oro de las reservas.

Según explicó Olmos, el Banco Central realizó transacciones basadas en una expectativa sobre la evolución del precio internacional del metal, pero los resultados fueron desfavorables y provocaron una pérdida de US$1.023 millones.

Cómo se produjo la pérdida millonaria

De acuerdo con el informe, el Banco Central había realizado operaciones financieras con fines de cobertura, utilizando parte de sus reservas de oro como respaldo.

Estas transacciones se instrumentaron mediante derivados financieros liquidables en dólares, que tomaban al oro como activo subyacente.

La pérdida total alcanzó aproximadamente $1,5 billones, equivalentes a US$1.023 millones, y estuvo compuesta por US$960 millones correspondientes a resultados negativos de las operaciones y otros US$62,8 millones vinculados al pago de primas de opciones.

En ese sentido, el titular de la AGN sostuvo que la autoridad monetaria había realizado operaciones especulando con una determinada evolución del valor internacional del oro.

"Erró en el cálculo y arrojó una pérdida de US$1.023 millones, según surge de las registraciones contables", afirmó Olmos.

Además, aseguró que, desde que se auditan los estados contables del Banco Central, nunca se había registrado una pérdida de semejante magnitud ni la utilización de reservas físicas de oro para operaciones financieras de riesgo.

El oro también generó una ganancia contable superior a $8 billones

Pese al resultado negativo de las operaciones financieras, la auditoría también identificó un incremento importante en el valor patrimonial de las reservas de oro que posee el Banco Central.

Según explicó la AGN, las tenencias del metal registraron una ganancia contable superior a los $8 billones, impulsada exclusivamente por el aumento de su cotización internacional.

Olmos señaló que esas reservas habían sido adquiridas durante las gestiones de Alfonso Prat-Gay y Mercedes Marcó del Pont al frente de la autoridad monetaria.

Sin embargo, aclaró que es necesario diferenciar entre la revalorización contable de las reservas y los resultados de las operaciones financieras realizadas con ellas.

"Una cosa es la revaluación del activo, que es meramente contable, y otra cosa es el resultado de la operatoria realizada con el oro subyacente", explicó el funcionario.

De esta manera, el incremento del valor de las reservas no modifica el hecho de que las transacciones financieras analizadas por la AGN hayan registrado pérdidas millonarias.

Investigan qué ocurrió con el oro enviado al exterior

Otro de los puntos abordados por el titular de la Auditoría General de la Nación fue la controversia relacionada con el traslado de reservas de oro del Banco Central hacia el exterior.

Olmos confirmó que el organismo lleva adelante una auditoría específica para determinar qué ocurrió con el metal trasladado fuera del país, por lo que todavía no existen conclusiones definitivas sobre esas operaciones.

La investigación busca establecer por qué se decidió enviar las reservas al exterior, cuál fue su destino y si la medida generó algún beneficio económico.

"En ese informe se podrá saber por qué se tomó esa decisión, a dónde fue enviado y si tuvo algún beneficio específico para el BCRA o para quién", manifestó el presidente de la AGN.

La polémica llegó a la Justicia

La controversia por el traslado de las reservas de oro también tuvo repercusiones en el ámbito judicial.

Según trascendió, distintos senadores impulsaron cuestionamientos contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, por presuntos delitos vinculados con el manejo de los recursos públicos.

Entre las figuras mencionadas se encuentran abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

No obstante, la auditoría relacionada con el destino del oro todavía se encuentra en desarrollo, por lo que resta conocer sus conclusiones para determinar los alcances de las operaciones realizadas por la autoridad monetaria.

Mientras tanto, el informe sobre los estados contables de 2025 dejó expuestas pérdidas por más de US$1.000 millones en operaciones financieras vinculadas al oro, un resultado que volvió a poner bajo análisis la administración de las reservas del Banco Central.