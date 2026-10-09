Margaret Qualley anticipó detalles del remake de Possession, el clásico del terror psicológico

La actriz estadounidense protagonizará una nueva versión de la película de culto de 1981, dirigida por Andrzej Żuławski. El proyecto estará a cargo de Parker Finn, realizador de Smile, y tiene previsto su estreno en cines para junio de 2027.

Hoy 11:49

Margaret Qualley habló sobre uno de sus próximos proyectos cinematográficos más esperados: la nueva versión de Possession, la película de terror psicológico estrenada en 1981 que se convirtió en una obra de culto. La actriz asumirá un desafío particular al protagonizar una reinterpretación del filme que tuvo a Isabelle Adjani como figura central.

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En declaraciones recientes, Qualley manifestó su entusiasmo por el proyecto y destacó la importancia que tiene para ella la interpretación original de Adjani. La actriz también expresó su confianza en el director Parker Finn, responsable de Smile (2022) y Smile 2 (2024), quien estará al frente de la nueva adaptación.

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El estreno está previsto para el 11 de junio de 2027 en los cines de Estados Unidos. Junto a Qualley participará Callum Turner, mientras que el elenco incluirá a Paul Dano, Diego Calva, Madeline Brewer, Emory Cohen y Nicholas Alexander Chavez. Robert Pattinson, por su parte, estará vinculado al proyecto como productor.

El desafío de reinterpretar una película de culto

La versión original de Possession, dirigida por el cineasta polaco Andrzej Żuławski, combinó el drama de pareja con el terror corporal y los elementos sobrenaturales. La historia sigue la desintegración de un matrimonio en Berlín y construye una atmósfera perturbadora en la que los conflictos emocionales se mezclan con situaciones cada vez más extremas.

La actuación de Isabelle Adjani fue uno de los aspectos más reconocidos de la película y contribuyó a consolidar su lugar en la historia del género. Por eso, la elección de Qualley para encabezar la nueva versión despierta especial interés entre los seguidores del terror psicológico.

La producción buscará presentar una nueva lectura de ese universo cinematográfico bajo la dirección de Finn, quien ganó notoriedad con sus propuestas de terror contemporáneo. Por el momento, los detalles específicos de la trama y el alcance de los cambios respecto de la película original se mantienen bajo reserva.

Otro estreno para Margaret Qualley

Mientras avanza el proyecto de Possession, Qualley también presenta Love of Your Life, un drama romántico dirigido por Rachel Morrison. En la película interpreta a Maya, una enfermera de Boston que debe reconstruir su vida después de atravesar una pérdida devastadora.

En una entrevista con Reuters publicada el 8 de octubre, la actriz habló sobre el impacto emocional del guion y contó que, durante la preparación del personaje, conversó con enfermeros que trabajaron durante la pandemia de COVID-19.

La película tuvo un estreno limitado en cines estadounidenses el 7 de octubre y tiene previsto llegar a Prime Video el 14 de octubre.

Con estos dos proyectos, Qualley alterna el drama íntimo con el terror psicológico, dos registros que le permiten ampliar su recorrido cinematográfico mientras crece la expectativa por su interpretación en la nueva versión de Possession.