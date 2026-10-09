Central Córdoba sumó un importante punto ante Estudiantes pero sigue sin ganar

El Ferro empató 2 a 2 ante el Pincha en el Madre de Ciudades por la fecha 12 de la Liga Profesional. Los santiagueños llegan a 8 sin ganar en el certamen.

Hoy 18:59

Central Córdoba empató 2-2 ante Estudiantes por la fecha 12 de la Liga Profesional, en un encuentro disputado en el Estadio Único Madre de Ciudades. El equipo de Sebastián Domínguez tuvo una gran reacción en el primer tiempo, pero no pudo sostener la ventaja y terminó repartiendo puntos.

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El Ferroviario comenzó mejor y tuvo algunas oportunidades para abrir el marcador, aunque no logró aprovecharlas. A los 22 minutos, Miguel Monsalve apareció con una gran acción individual y puso el 1-0 para la visita. Central sintió el golpe, pero rápidamente reaccionó y fue en busca de la igualdad.

A los 36 minutos, un gran centro de Barrera encontró la cabeza de Sequeira, quien marcó el 1-1. Apenas un minuto después, Santos aprovechó el envión y puso el 2-1 para el conjunto santiagueño, que en una ráfaga logró dar vuelta el resultado.

Cuando parecía que Central Córdoba se iba al descanso en ventaja, Estudiantes volvió a golpear. Cetré se sacó de encima la marca de Martínez, remató y, con Aguerre ya vencido, Maciel interceptó la pelota con la mano. Tras la revisión del VAR, el árbitro sancionó penal y el propio Cetré convirtió para establecer el 2-2 a los 45 minutos.

El complemento fue intenso y tuvo oportunidades para ambos equipos. Estudiantes estuvo más cerca del triunfo y exigió en varias oportunidades a Alan Aguerre, quien respondió con firmeza y se convirtió en una de las figuras del encuentro para mantener con vida al Ferroviario.

Finalmente, Central Córdoba terminó sumando un punto en el Madre de Ciudades. El empate le permite rescatar algo positivo por la reacción mostrada, aunque la situación sigue siendo complicada: el equipo santiagueño lleva ocho partidos sin ganar y continúa último en la tabla.

Ahora, el Ferroviario deberá dar vuelta la página y pensar en su próximo compromiso. Por la fecha 13 de la Liga Profesional, Central Córdoba visitará a Newell’s el lunes 19 de octubre desde las 19.