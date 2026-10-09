EN VIVO | Franco Colapinto afronta la carrera Sprint del GP de Singapur de Fórmula 1

El piloto argentino larga 11° con su Alpine en la competencia corta del fin de semana, luego de no poder avanzar de la SQ2. Max Verstappen parte desde la pole.

Hoy 09:10

Franco Colapinto afrontará este sábado una nueva carrera Sprint de Fórmula 1 en el marco del Gran Premio de Singapur, correspondiente a la decimoséptima fecha del campeonato 2026.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ LA CARRERA EN VIVO: OPCIÓN 1 – OPCIÓN 2 – OPCIÓN 3

El piloto argentino largará desde la 11ª posición con su Alpine, después de no poder superar la SQ2 en la clasificación para la competencia corta. La pole quedó en manos de Max Verstappen, quien partirá desde el primer lugar.

La carrera Sprint está programada para las 6 de la mañana de este sábado, hora de Argentina, y será una nueva oportunidad para que Colapinto sume puntos y continúe tomando experiencia en uno de los circuitos más exigentes del calendario.

Cómo es el circuito de Singapur

El Circuito Urbano de Marina Bay combina curvas cerradas, fuertes frenadas y sectores rápidos a través de las calles de Singapur. A las dificultades propias del trazado se suman las altas temperaturas y la humedad, que convierten la competencia en un desafío físico para los pilotos.

La carrera se disputa de noche y el Gran Premio de Singapur fue la primera competencia nocturna en la historia de la Fórmula 1.

Desde 2023, el circuito cuenta con 19 curvas, luego de una modificación en su recorrido.

Longitud: 4,927 kilómetros.

Primer Gran Premio: 2008.

Número de vueltas: 62.

Distancia de carrera: 305,337 kilómetros.

Récord de vuelta: Lewis Hamilton, 1:33.808 en 2025.

El cronograma de Colapinto en Singapur

Sábado 10 de octubre

6.00: carrera Sprint.

10.00: clasificación para el Gran Premio de Singapur.

Domingo 11 de octubre

9.00: carrera principal.

Todos los horarios corresponden a la Argentina.