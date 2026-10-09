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La Milonga Popular "Plaza Lugones" celebra 20 años con un gran festejo a puro tango

La tradicional propuesta santiagueña prepara tres jornadas especiales con milongas de gala, clases gratuitas, shows y una gran celebración en la plazoleta Lorenzo Lugones.

Hoy 23:56

La Milonga Popular Plaza Lugones cumple 20 años y lo celebrará con una programación especial que reunirá a bailarines, amantes del tango y vecinos durante tres jornadas cargadas de música, encuentros y tradición.

Bajo la consigna de que “solo se viven y se cumplen 20 años una vez”, la organización prepara una serie de actividades desde el viernes 9 hasta el domingo 11 de octubre, con propuestas para todos los niveles y una gran fiesta final.

Las celebraciones comenzarán el viernes 9 de octubre a las 22 horas con una Milonga de Gala “Con Sorpresa”, que tendrá lugar en Weisburdbier.

La programación continuará el sábado 10 de octubre con clases gratuitas de tango, destinadas tanto a personas que recién se inician como a bailarines con experiencia.

Las actividades comenzarán a las 15 horas y estarán a cargo de los profesores Cynthia y Ronald, de Tucumán. La primera clase estará destinada a iniciados, mientras que la segunda será para niveles intermedios y avanzados.

Ese mismo sábado por la noche, desde las 22 horas, llegará la Pinta Milonga, con show incluido a cargo de los profesores invitados y bebidas gratuitas.

Gran cierre en Plaza Lugones

El festejo central será el domingo 11 de octubre con una gran celebración en la Plazoleta Lorenzo Lugones, donde la milonga volverá a su escenario tradicional.

Durante la jornada habrá copetín, torta, lunch y muchas sorpresas, en un encuentro pensado para compartir y celebrar dos décadas de historia junto a la comunidad tanguera.

Desde la organización invitaron a todos los santiagueños a sumarse a esta fiesta especial y acompañar un aniversario que reconoce el camino recorrido por la Milonga Popular Plaza Lugones, un espacio que durante 20 años mantuvo viva la pasión por el tango y el encuentro a través de la danza.

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