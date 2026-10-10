Advierten por estafas con alojamientos y falsas entradas ante la visita del papa León XIV a la Argentina

La llegada del pontífice, prevista del 8 al 11 de noviembre, genera una alta expectativa entre los fieles. Especialistas en ciberseguridad alertan sobre páginas falsas que buscan robar dinero y datos personales.

Hoy 17:13

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, despierta expectativa entre los fieles de todo el país. Sin embargo, la demanda de alojamiento y el interés por participar de las celebraciones también pueden ser aprovechados por ciberdelincuentes para concretar estafas.

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Los fraudes pueden incluir reservas de hospedaje inexistentes, páginas que imitan plataformas turísticas y supuestas entradas VIP o encuentros especiales que no forman parte de la agenda oficial. El objetivo es engañar a quienes buscan asegurarse un lugar para las actividades y obtener pagos o información financiera.

La agenda anunciada contempla una misa en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, el 9 de noviembre; otra celebración en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, el día 10; y un encuentro frente a la Basílica de Luján, el 11. También está prevista una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. El recorrido formará parte de una gira sudamericana que incluirá Uruguay y Perú.

Ante la expectativa que genera la llegada del pontífice, especialistas en seguridad informática advirtieron sobre los riesgos de realizar pagos en sitios no verificados. Una de las modalidades consiste en crear páginas que copian el diseño, las fotografías y los procedimientos de pago de plataformas legítimas, con el propósito de que las víctimas ingresen sus datos personales y bancarios.

La empresa de ciberseguridad Kaspersky identificó una maniobra de este tipo mediante un sitio que suplantaba a Booking.com. Las personas que ingresaban sus datos para concretar una supuesta reserva podían terminar transfiriendo dinero a los estafadores, sin recibir una confirmación válida.

“En algunos casos, la víctima no descubre el engaño hasta que llega a su destino y comprueba que la reserva nunca existió”, explicó Leandro Cuozzo, analista sénior de seguridad de Kaspersky.

El riesgo no se limita a perder el dinero abonado. Estas maniobras también pueden permitir que los delincuentes accedan a contraseñas, datos bancarios, medios de pago y conversaciones vinculadas con las reservas. En otros casos, los ataques recurren a archivos maliciosos para comprometer los dispositivos de las víctimas.

De acuerdo con datos difundidos por Kaspersky, entre el segundo trimestre de 2025 y el primero de 2026 se detectaron 5.414 intentos de ataque que utilizaban como señuelo a Booking.com, TripAdvisor, Agoda, Airbnb y Viator. Los troyanos representaron el 54,6% de las detecciones de esa categoría.

Para evitar caer en estas trampas, los especialistas recomiendan ingresar directamente a las páginas oficiales de hoteles y plataformas de reservas, en lugar de acceder a través de enlaces recibidos por correo electrónico, mensajes o redes sociales.

También aconsejan comprobar cuidadosamente la dirección web, desconfiar de precios demasiado bajos y evitar los pagos cuando existe una presión inusual para completar la operación de inmediato. Ante mensajes que soliciten transferencias adicionales o prometan reembolsos, lo indicado es verificar la información por los canales oficiales de la empresa.

Otra medida preventiva es utilizar herramientas de seguridad que permitan detectar páginas fraudulentas y proteger los dispositivos. Al acceder a cuentas o gestionar reservas mediante redes Wi-Fi públicas, también se recomienda recurrir a conexiones seguras.

Para consultar la agenda y la información sobre las celebraciones vinculadas con la visita papal, la Conferencia Episcopal Argentina habilitó el sitio oficial elpapaenargentina.com.ar. La página permite contrastar los anuncios y verificar las condiciones de participación, una precaución importante frente a publicaciones que prometen accesos especiales o encuentros que no figuran en el cronograma.