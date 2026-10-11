Milei viajará a Washington para reforzar su alianza con Trump y participar de un acto contra el antisemitismo

El Presidente llegará a Estados Unidos el 14 de octubre para exponer ante empresarios, recibir reconocimientos y participar de una actividad de repudio a los ataques antisemitas.

Hoy 11:27

El presidente Javier Milei viajará a Washington el próximo 14 de octubre con una agenda centrada en profundizar la relación estratégica con el gobierno de Donald Trump, defender su programa económico ante empresarios estadounidenses y ratificar su posicionamiento internacional contra el antisemitismo.

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El mandatario tiene previsto participar de un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde recibirá el reconocimiento “Campeón Mundial de la Libre Empresa” y brindará una exposición titulada “El caso argentino, el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”.

La actividad contará con la participación del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, quien estará a cargo de las palabras de apertura. La presencia de Milei ante representantes del sector empresario se producirá en un contexto marcado por las dificultades que atraviesa la economía argentina, con indicadores de desempleo, inversión, consumo y riesgo país que generan atención entre los inversores.

Pese a ese escenario, la administración de Trump mantiene su respaldo político al programa económico del Gobierno argentino. Sin embargo, el antecedente de la gestión de Mauricio Macri, que también contó con apoyo de Washington y terminó con el regreso del peronismo al poder, forma parte de las referencias que persisten en los ámbitos políticos y económicos estadounidenses.

La agenda presidencial también incluirá una actividad en la Embajada argentina en Washington para repudiar los ataques antisemitas registrados a nivel internacional tras el ataque de Hamas contra Israel. El encuentro es organizado por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), presidida por Marcelo Mindlin, y se espera la participación del rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos para combatir el antisemitismo.

La convocatoria fue extendida a los embajadores latinoamericanos acreditados ante la Casa Blanca. Según la información difundida sobre la gira, los representantes de Brasil y México no asistirían al encuentro.

Milei viajará acompañado por el canciller Pablo Quirno, mientras que todavía no estaba confirmada la presencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, estará en Bangkok para participar de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que no acompañará al mandatario en su exposición ante la Cámara de Comercio.

Durante la noche del 14 de octubre, el Presidente recibirá otra distinción por su “Liderazgo e Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana”, en una ceremonia prevista en el auditorio Andrew W. Mellon y organizada por la Gala de la Herencia Hispana.

En ese evento podría coincidir con Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio Bolsonaro, dirigente brasileño al que Milei ha expresado su respaldo político frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Un eventual encuentro reforzaría los vínculos del mandatario argentino con referentes de la derecha regional.

La visita concluirá el 15 de octubre, cuando Milei emprenderá el regreso a Buenos Aires. La gira combinará así actividades económicas, diplomáticas y políticas, en línea con la estrategia del Gobierno de fortalecer su relación con Estados Unidos y consolidar su posicionamiento en el escenario internacional.