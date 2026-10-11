Messi eligió a las 10 futuras estrellas del fútbol mundial e incluyó a un juvenil de Boca

El astro rosarino formó parte de una campaña en la que seleccionó a diez jóvenes talentos que aparecen como las próximas figuras del fútbol. Entre ellos está Tomás Aranda, la joya de Boca que actualmente se recupera de una fractura.

Hoy 16:50

Lionel Messi ya piensa en las próximas generaciones del fútbol. El capitán de la Selección Argentina fue protagonista de una campaña publicitaria en la que eligió a diez jóvenes talentos que, según la propuesta, están llamados a convertirse en las futuras estrellas del deporte.

Entre los nombres seleccionados aparece Tomás Aranda, joven futbolista de Boca Juniors, quien compartió semanas de preparación con Messi y el plantel de la Selección Argentina en la previa del Mundial 2026. El juvenil actualmente se encuentra en recuperación después de sufrir una fractura del peroné de su pierna derecha.

La campaña presenta a diez futbolistas de distintas partes del mundo y plantea una mirada hacia el futuro. "Diez capítulos que reescriben el futuro del juego. Esta es una historia que apenas comienza", expresa el narrador del spot protagonizado por el astro argentino.

Las 10 estrellas elegidas por Messi

Tomás Aranda — Argentina / Boca Juniors Can Uzun — Turquía / Eintracht Frankfurt Gilberto Mora — México / Tijuana Max Dowman — Inglaterra / Arsenal Zavier Gozo — Estados Unidos / Crystal Palace Jesús Rodríguez — España / Como 1907 Kees Smit — Países Bajos / AZ Alkmaar Chloe Sarwie — Inglaterra / Chelsea Giovanna Waksman — Brasil / OL Lyonnes Lotta Wrede — Alemania / Hamburger SV

La elección de Tomás Aranda sobresale especialmente para el fútbol argentino. El juvenil de Boca fue incluido entre talentos de diferentes países y disciplinas, una distinción que llega mientras atraviesa el proceso de recuperación de su lesión.

Así, Messi volvió a dejar una referencia hacia el futuro del fútbol y puso a Aranda entre los nombres que aparecen en el radar de las próximas generaciones.