El Realcito 2026 vive una verdadera fiesta del fútbol infantil y se prepara para las grandes finales

La sexta edición del tradicional certamen reúne a equipos de Santiago del Estero y distintas provincias del país en el club Comunicaciones. Este lunes se definirán los campeones de todas las categorías.

Hoy 14:14

El Torneo Realcito 2026 organizado por la escuelita Real FC de la ciudad de La Banda, vive una nueva edición a puro fútbol y emociones en las instalaciones del club Comunicaciones, donde desde el viernes se desarrolla una de las competencias más convocantes del fútbol infantil. Con una importante participación de equipos de distintos puntos del país, el certamen se prepara para vivir este lunes su jornada decisiva.

En su sexta edición, el tradicional torneo reúne a delegaciones de Capital, La Banda y diferentes ciudades del interior de Santiago del Estero, además de equipos provenientes de provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Catamarca, entre otras.

Con el correr de los años, el Realcito logró consolidarse como uno de los encuentros más esperados dentro del calendario del fútbol formativo, convirtiéndose en una cita especial para los pequeños futbolistas y sus familias.

El Realcito 2026 se prepara para definir a sus campeones

Desde el viernes y hasta este domingo se disputaron los encuentros correspondientes a las fases de grupos de todas las categorías, con jornadas cargadas de entusiasmo, compañerismo y pasión por la pelota.

La actividad continuará este lunes 12 de octubre, cuando se lleven a cabo las finales del torneo, en una jornada que promete grandes emociones y que coronará a los campeones de esta sexta edición.

Bajo el lema “El Torneo de la Familia”, el Realcito 2026 vuelve a demostrar que el fútbol infantil es mucho más que una competencia deportiva. Es también un espacio de encuentro, integración y convivencia, donde los más pequeños disfrutan de su pasión acompañados por sus seres queridos.

De esta manera, el club Comunicaciones se convierte una vez más en escenario de una verdadera fiesta del fútbol formativo, con cientos de ilusiones en juego y una nueva edición del Realcito que se encamina hacia su gran cierre.