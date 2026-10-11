Federico Lo Bruno, presidente de Güemes, tras el descenso: "Era predecible, se hizo lo que se pudo"

El máximo dirigente del Gaucho habló en Opinión Deportiva, por Canal 7, sobre la pérdida de categoría, la delicada situación económica del club y los desafíos para el futuro.

Hoy 23:03

Federico Lo Bruno, presidente de Güemes, rompió el silencio después del descenso del conjunto santiagueño al Torneo Federal A, consumado este domingo tras la derrota por 2-0 frente a Patronato en Paraná. En diálogo con el programa Opinión Deportiva, de Canal 7, el dirigente analizó el difícil presente de la institución, reconoció importantes problemas económicos y se refirió al proceso de reconstrucción que deberá afrontar el club.

"Sabíamos en lo deportivo y no tanto en lo institucional. En este mes y medio nos empezamos a enterar de cosas. Hoy veíamos el desenlace más directo y que no había soluciones. Se hizo lo que se pudo, lo que estaba a nuestro alcance. Lamentablemente esto era predecible", expresó Lo Bruno.

El presidente reconoció que la posibilidad de perder la categoría era cada vez más concreta y que el club deberá trabajar en diferentes aspectos para recuperarse.

"Estamos asumiendo. Sabíamos que existía la posibilidad, que era fuerte, más cerca de jugar eso que salvarse. La institución está golpeada y para sacarla adelante hay que trabajar mucho y en todo aspecto. Estamos pensando cómo vamos a maniobrar", manifestó.

Güemes tiene una deuda superior a los $700 millones

Uno de los puntos más preocupantes de la entrevista estuvo relacionado con la situación económica de la institución. Lo Bruno reconoció que Güemes mantiene deudas que superan los 700 millones de pesos, además de afrontar diferentes compromisos legales.

"Y más también. Tenemos las torres de iluminación embargadas y ya llegamos a un acuerdo con esa gente. Lo vamos a ir maniobrando para solucionarlo", explicó el dirigente al ser consultado por el monto de las obligaciones económicas.

En ese sentido, remarcó que la prioridad será ordenar las cuentas del club antes de comenzar a planificar la próxima temporada en el Federal A.

"Para pensar en el año que viene tenemos que solucionar lo institucional. Hay muchas deudas, tenemos cuatro abogados trabajando, todos nos están apoyando y ayudando", aseguró.

Qué pasará con Mario Gómez y el futuro cuerpo técnico de Güemes

Lo Bruno también fue consultado sobre la continuidad del actual cuerpo técnico, encabezado por Mario Gómez, quien estuvo al frente del equipo durante la recta final del campeonato.

Si bien evitó confirmar decisiones inmediatas, dejó en claro que todavía es necesario analizar la situación y conversar con los involucrados.

"El cuerpo técnico que tenemos es el mejor que tenemos. Hay tiempo para resolver y hablar, todo está caliente todavía", señaló.

De esta manera, la dirigencia no definió si Gómez continuará al frente del plantel durante la próxima temporada, en la que Güemes deberá afrontar el desafío de competir nuevamente en la tercera categoría del fútbol argentino.

Güemes buscará que el 30% del plantel esté integrado por jugadores santiagueños

Otro de los anuncios importantes del presidente estuvo relacionado con la conformación del futuro equipo.

Lo Bruno adelantó que una de las condiciones para el entrenador que dirija a Güemes será contar con una importante presencia de futbolistas de Santiago del Estero.

"El técnico que venga o siga va a tener que aceptar que el 30% de los jugadores serán santiagueños", afirmó.

La medida apunta a darles mayor participación a los futbolistas de la provincia en el proyecto deportivo que comenzará a desarrollarse de cara al próximo campeonato.

Así, después de una temporada marcada por los malos resultados y los problemas institucionales, Güemes deberá afrontar una etapa de reconstrucción tanto económica como deportiva.

Con el descenso al Federal A consumado, la dirigencia encabezada por Federico Lo Bruno tendrá por delante el desafío de ordenar las finanzas, definir el futuro del cuerpo técnico y conformar un plantel competitivo para intentar regresar a la Primera Nacional.