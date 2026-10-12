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“Empecé a creer en Dios hace dos meses”: la confesión de Iván Noble en el programa de Juana Viale

El artista realizó una profunda confesión al aire y detalló el cambio espiritual que experimentó hace apenas dos meses.

Hoy 05:38

Iván Noble estuvo el domingo en "Almorzando con Juana" y sorprendió a los presentes al revelar el cambio espiritual que experimentó hace apenas dos meses.

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¿Qué dijo Iván Noble sobre sus creencias?
“Yo empecé a creer en Dios hace dos meses. Me pongo viejo y uno busca consuelos”, comenzó el exlíder de Los Caballeros de la Quema y aclaró: “En realidad, quiero creer. Quiero creer, lo cual ya es una forma de creer”.

“Quiero creer que alguien nos va a cobijar cuando todo esto se acabe”, continuó Iván Noble. Por último, cuándo le preguntaron si le asustaba "dejar de ser", el músico respondió: “Sí, me asusta la nada”.

¿Quién más estuvo en "Almorzando con Juana"?
Por el lado actoral, estuvieron presentes Benjamín Alfonso y Michelle Masson, ambos han participado en la serie Margarita y han sido personajes importantes en su tercera temporada.

Además estuvo la escritora Ludovica Squirru , abocada al mundo espiritual y al análisis del horóscopo chino, quién fue la que comenzó la conversación sobre las creencias en la mesa.

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