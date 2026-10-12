El expresidente del Barcelona que fichó a Messi disparó con todo: "¿Quién se ha creído?"

Joan Gaspart cuestionó al capitán de la Selección Argentina por su demora en regresar al Camp Nou para despedirse de los hinchas. Además lo comparó con Lamine Yamal.

Hoy 06:15

El vínculo entre Lionel Messi y Barcelona volvió a quedar en el centro de la polémica después de las explosivas declaraciones de Joan Gaspart, expresidente del club catalán y uno de los dirigentes que participaron en la llegada del rosarino cuando tenía apenas 13 años. El exmandatario cuestionó la postura del argentino respecto de su despedida de los hinchas y lanzó una frase contundente: "¿Quién se ha creído?".

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Durante una entrevista en un podcast partidario, Gaspart apuntó contra Messi por no haber regresado al Camp Nou para recibir un homenaje de la afición. Según su interpretación, el capitán argentino estaría condicionando ese reencuentro a la continuidad de Joan Laporta como presidente de la institución.

"Leo, como futbolista, indiscutible. El mejor del mundo y un buen jugador. Solo hay una cosa que no se tiene que olvidar: que el Barsa está por encima suyo. Y que vaya con cuidado", expresó el exdirigente.

Y agregó: "Te lo digo desde el amor histórico que tengo por un jugador que fiché cuando tenía 13 años y yo era el presidente del Barsa".

La dura advertencia de Gaspart a Messi

Lejos de suavizar su postura, el expresidente profundizó sus críticas y sostuvo que el futbolista debería regresar a Barcelona independientemente de quién esté al frente de la institución.

"Llegará un día en que empezará a molestar. Pega que no me llega al Barsa a despedirse de la afición. Sea quien sea el presidente, que venga a despedirse. No tiene por qué Laporta ser el presidente", manifestó.

Incluso aseguró que no participaría de un eventual homenaje si el regreso del argentino se produjera únicamente después de una salida de Laporta.

"Y si viene el día que Laporta no esté, yo no iría a ese homenaje", sentenció.

Ante la sorpresa del entrevistador, Gaspart redobló la apuesta con una pregunta que generó repercusión: "¿Quién se ha creído?".

"¿Condicionarse la venida a Barcelona a que Laporta fuera o no? Si lo fuera, yo no voy ese día al homenaje", insistió.

Las declaraciones estuvieron dirigidas al futbolista más ganador de la historia del club, que conquistó 35 títulos con Barcelona, entre ellos cuatro Champions League, antes de su salida en 2021.

La comparación con Lamine Yamal que sorprendió a todos

En otro tramo de la entrevista, Gaspart utilizó una anécdota familiar para marcar cómo las nuevas generaciones de hinchas comenzaron a identificar a otros futbolistas como sus principales referentes.

El exdirigente contó que les preguntó a sus cuatro bisnietos qué nombre preferían llevar en una camiseta del Barcelona: el de Lionel Messi o el de Lamine Yamal.

"Les pregunté a mis cuatro bisnietos porque les iba a comprar una camiseta del Barsa: '¿Pongo Messi o pongo Lamine?'. Me dijeron 'Pon Lamine, hombre'", relató.

Según explicó, los pequeños incluso le preguntaron quién era Messi cuando mencionó su nombre.

"Era un gran jugador, el mejor que he visto. Aun así quieren a Lamine", completó.

De esta manera, Gaspart dejó en claro que considera necesario que Messi tenga su despedida oficial frente a los hinchas del Barcelona, sin importar quién ocupe la presidencia del club.

Sus declaraciones volvieron a poner sobre la mesa uno de los asuntos pendientes en la relación entre el astro argentino y la institución catalana: el homenaje que todavía no recibió ante la afición del Camp Nou, escenario donde construyó gran parte de su extraordinaria carrera.