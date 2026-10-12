Una mujer de 61 años rompió el récord mundial de plancha abdominal tras sostener la posición durante cinco horas

Donna Jean Wilde superó su propia marca en los Huntsman World Senior Games, en Utah. La canadiense entrenó durante meses con una exigente rutina y completó 300 minutos de plancha ante una multitud que la alentó de principio a fin.

Hoy 08:30

Una mujer de 61 años volvió a hacer historia al romper el récord mundial femenino de plancha abdominal, luego de sostener la posición durante cinco horas consecutivas en los Huntsman World Senior Games, realizados en St. George, Utah.

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La protagonista fue la canadiense Donna Jean Wilde, quien superó su propia marca anterior de 4 horas, 30 minutos y 11 segundos, establecida en 2024.

El desafío se realizó durante la ceremonia de apertura del certamen, que reúne a atletas mayores de 50 años. Durante 300 minutos, Wilde mantuvo la posición mientras recibía el aliento constante del público presente.

Meses de entrenamiento para superar su propia marca

La atleta había comenzado a planificar el intento con varios meses de anticipación. Su preparación incluyó planchas, carrera, ejercicios con pesas y flexiones, en una rutina diseñada para mejorar tanto la fuerza como la resistencia.

Según contó la organización, Wilde se comunicó unos seis meses antes para manifestar su intención de romper nuevamente el récord en el marco de los Juegos.

El director ejecutivo del certamen, Kyle Case, destacó el clima que se generó durante la prueba y aseguró que el acompañamiento del público fue clave para convertir el desafío en uno de los momentos más destacados de la jornada.

El video se volvió viral

El momento en que Wilde completó las cinco horas fue registrado y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Las imágenes acumularon millones de reproducciones y transformaron la hazaña en un fenómeno viral.

Desde la organización destacaron además el mensaje detrás del récord: demostrar que la edad no necesariamente representa un límite para mantenerse activo, competir y proponerse nuevos desafíos físicos.