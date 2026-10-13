Con un emotivo acto, Fernández conmemoró el Día del Respeto a la Diversidad Cultural

La actividad reunió a autoridades municipales, instituciones educativas y representantes de la comunidad en una jornada de reflexión, expresiones artísticas y reconocimiento a la diversidad cultural.

Hoy 21:23

En la mañana de este martes 13 de octubre, la comunidad de la Capital del Agro conmemoró el Día del Respeto a la Diversidad Cultural con un emotivo acto protocolar y cultural. Aunque la ceremonia estaba prevista inicialmente al aire libre en el barrio 12 de Octubre, las precipitaciones y la persistente llovizna obligaron a trasladar el desarrollo de las actividades a las instalaciones cubiertas del Polideportivo de la Escuela N.° 814.

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La organización del evento estuvo a cargo de manera articulada entre el Instituto de Formación Docente N.° 3, la Escuela N.° 252 "José Bravo de Rueda", el Colegio Secundario de Buey Muerto y la Municipalidad de Fernández.

La jornada contó con la presencia de la intendente municipal, CPN Yanina Iturre, acompañada por miembros de su gabinete comunal, concejales de los distintos bloques legislativos, directivos de establecimientos educativos, delegaciones escolares con sus respectivos abanderados y escoltas, y representantes de instituciones intermedias locales.

Protocolo y mensaje reflexivo

Bajo la conducción de los docentes Cristian Santillán y Marcela Escobar, el acto dio inicio formal con la recepción de las banderas de ceremonia portadas por alumnos de las instituciones participantes y la posterior entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino. Seguidamente, el cura párroco local, Pbro. Vicente Avellaneda, ofreció una bendición e invocación religiosa, instando a la unidad comunitaria y a la paz.

El discurso de rigor fue pronunciado por la docente Érica Carrasco, en representación del IFD N.° 3. En sus palabras, la educadora remarcó la importancia de resignificar esta fecha como un espacio de profunda reflexión histórica y memoria activa, destacando la necesidad de revalorizar las raíces ancestrales de los pueblos originarios, la convivencia armónica y el respeto a la pluralidad frente a los desafíos sociales contemporáneos.

Espacio artístico y cultural

El tramo final de la conmemoración estuvo marcado por la expresión literaria. Las estudiantes Kiara Teresita Ruiz Paulón y Jésica Melina Umbides, pertenecientes al IFD N.° 3, brindaron una sentida interpretación de la poesía "Un mundo de muchas voces", cosechando el aplauso unánime del auditorio presente.

Con el lema convocante "La diversidad nos hace únicos, el respeto nos hace humanos", la comunidad educativa y las autoridades cerraron la ceremonia ratificando el compromiso de construir una sociedad más inclusiva, solidaria y con pleno reconocimiento a todas las identidades que forjan el suelo santiagueño.